Quốc tế

Bão Kajiki (bão số 5) gây mưa lớn, gió mạnh ở nhiều khu vực Trung Quốc

Anh Thư

(NLĐO) - Tỉnh Hải Nam và một số khu vực của tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc đã bị tấn công bởi gió mạnh và mưa lớn khi bão Kajiki áp sát hôm 24-8.

Một đoạn video được Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Đông đăng tải trực tuyến cho thấy gió giật mạnh làm gãy cành cây, làm rung chuyển mạnh một chiếc thuyền đang neo đậu và khiến sóng tràn qua cầu tàu hôm 24-8, khi bão Kajiki đi qua vùng biển phía Nam đảo Hải Nam.

Theo China Daily, hôm 24-8, tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc và một số khu vực thuộc tỉnh Quảng Đông đã hứng chịu lượng mưa lớn, kèm theo gió mạnh.

Hiện cơn bão đang hướng về bờ biển miền Trung Việt Nam.

Bão Kajiki gây mưa lớn và gió mạnh ở Trung Quốc: Cảnh báo nguy hiểm - Ảnh 1.

Du khách đi vội trong mưa lớn để đến ga tàu ở TP Hải Khẩu, thủ phủ tỉnh Hải Nam - Trung Quốc hôm 24-8 - Ảnh: CHINA NEWS SERVICE

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết cơn bão Kajiki đã mạnh lên trên đường di chuyển về phía Tây trên biển với sức gió mạnh nhất lên tới 162 km/giờ khi đi qua vùng biển gần Trung Quốc.

Lượng mưa trút xuống đảo Hải Nam - bao gồm TP Tam Á, điểm du lịch nổi tiếng - ước tính lên tới 25-40 mm.

Hải Nam trước đó đã thực hiện nhiều biện pháp để ứng phó với bão Kajiki, trong bối cảnh lo ngại đây có thể là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào khu vực này trong 40 năm qua.

Khi cơn bão Kajiki tiến gần, tỉnh đã phải nâng mức ứng phó khẩn cấp lên mức cao nhất.

Tính đến chiều 24-8, chính quyền TP Tam Á đã sơ tán 31.843 người khỏi các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn. Các nơi trú ẩn tạm thời đã được dựng lên tại một số cơ sở địa phương như trường tiểu học.

Chính quyền thành phố này cũng đóng cửa các trường học, văn phòng, tạm dừng hoạt động kinh doanh, giao thông công cộng và vận chuyển, đóng cửa các khu danh lam thắng cảnh.

Trên toàn tỉnh Hải Nam, hơn 770.000 vật tư khẩn cấp đã được chuẩn bị cho các khu vực dễ bị tổn thương.

Hơn 2.800 nhân viên cứu hộ đang túc trực cùng các phương tiện và thiết bị cần thiết, theo ông Wu Zhanchao, Phó Giám đốc Sở Quản lý khẩn cấp tỉnh Hải Nam.

Tất cả 30.769 tàu cá cũng được yêu cầu đã trở về cảng hoặc thực hiện các biện pháp an toàn khác với hơn 21.000 thuyền viên được đưa vào bờ.

Người dân được khuyến cáo tránh đi lại không cần thiết, tránh xa các khu vực trũng thấp, các công trình tạm thời và bờ biển, cảnh giác với lở đất...

VIDEO: Đám mây bão khổng lồ của bão Wipha bao phủ Chu Hải – Trung Quốc

(NLĐO) - Mây đen kéo đến gần TP Chu Hải khi bão Wipha đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc ngày 20-7 trong hình ảnh trích từ một video trên mạng xã hội.

Các nước cảnh báo về ảnh hưởng của bão Wipha (bão số 3)

(NLĐO) – Chính quyền tỉnh Phúc Kiến - Trung Quốc hôm 21-7 kích hoạt ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp 4 khi bão Wipha đến gần.

Trung Quốc ứng phó khẩn cấp bão Wipha

Là cơn bão thứ sáu trong mùa bão năm nay từ phía Tây Thái Bình Dương, Wipha khiến giao thông bị đình trệ tại nhiều địa phương ở Trung Quốc

Hải Nam bão Kajiki Trung Quốc ứng phó bão mưa lớn do bão
    Thông báo