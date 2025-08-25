Bão số 5 Kajiki: Cấm lưu thông qua cầu Cửa Hội nối Nghệ An - Hà Tĩnh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Bão số 5 Kajiki: Cấm lưu thông qua cầu Cửa Hội nối Nghệ An - Hà Tĩnh

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Trước bão số 5 Kajiki, cơ quan chức năng đã tạm dừng lưu thông qua cầu Cửa Hội nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Sáng 25-8, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết từ 6 giờ sáng nay, cấm người và mọi phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội (trừ các phương tiện ưu tiên theo quy định và phương tiện phục vụ ứng phó sự cố, thiên tai của cơ quan có thẩm quyền).

Bão số 5 Kajiki cấm lưu thông qua cầu Cửa Hội nối Nghệ An - Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Người và phương tiện sẽ bị cấm lưu thông qua cầu Cửa Hội từ sáng nay

Việc cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi bão số 5 được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Công ty CP 478 - đơn vị được giao quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cầu Cửa Hội - có trách nhiệm rào chắn, bố trí trực cảnh báo, cảnh giới 24/24h tại các vị trí rào chắn đảm bảo an toàn; tổ chức cảnh báo, phân luồng từ xa (tại các khu vực nút giao hai đầu công trình); tuyệt đối không để người, phương tiện lưu thông qua cầu trong điều kiện thời tiết nguy hiểm.

Được biết, cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An và xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh. Cầu có chiều dài 1.728 m.

Đây là công trình tổng mức đầu tư 950 tỉ đồng, được khởi công vào ngày 15-2-2019 và thông xe vào ngày 14-3-2021.

Bão số 5 Kajiki cấm lưu thông qua cầu Cửa Hội nối Nghệ An - Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đưa người dân đến nơi an toàn

Ngoài ra, tính đến thời điểm hiện tại các địa phương ven biển và vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở Hà Tĩnh đã sơ tán gần 4.967 hộ với gần 13.000 người dân đến nơi an toàn.

Tin liên quan

Trèo lên mái nhà chống bão số 5, chồng bị điện giật tử vong, vợ và con bị thương

Trèo lên mái nhà chống bão số 5, chồng bị điện giật tử vong, vợ và con bị thương

(NLĐO) - Trèo lên mái nhà chống bão số 5 - Kajiki, chồng bị điện giật tử vong. Phát hiện sự việc, vợ và con lao vào cứu nhưng cũng bị điện giật.

Huy động lực lượng ứng phó cơn bão dị thường

Được dự báo bị ảnh hưởng trực tiếp khi bão số 5 (Kajiki) đổ bộ, tỉnh Thanh Hóa đã cấm biển từ 8 giờ ngày 24-8.

Tuyệt đối không được chủ quan với bão số 5

Dự báo từ trưa đến chiều nay, 25-8, bão số 5 sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, gây mưa đặc biệt lớn - trên 700 mm

đảm bảo an toàn tỉnh Nghệ An phương tiện lưu thông thời tiết nguy hiểm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo