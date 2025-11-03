Bão Kalmaegi có thể giật tới cấp 15, hướng vào miền Trung

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão Kalmaegi có thể giật tới cấp 15, hướng vào miền Trung

Thùy Linh

(NLĐO) - Bão Kalmaegi tiếp tục mạnh thêm, dự báo vào Biển Đông vào ngày 5-11, với cường độ cấp 13, giật cấp 16 và còn có thể mạnh thêm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 3-11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 10,4 độ Vĩ Bắc; 127,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (từ 118 đến 133 km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ nhanh, khoảng 25 km/giờ.

Bão Kalmaegi giật cấp 15, dự báo vào Biển Đông ngày 5-11 - Ảnh 1.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão Kalmaegi. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Kalmaegi ở khoảng 10,9 độ vĩ Bắc; 122,2 độ kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, với tốc độ di chuyển khoảng 25 km/giờ.

Đến 13 giờ ngày 5-11, bão Kalmaegi di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào Biển Đông. Vị trí tâm bão ở khoảng 12,0 độ vĩ Bắc; 117,6 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông. Cường độ bão có khả năng mạnh thêm, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13, giật cấp 16.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong khoảng từ 10,0 đến 15,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông của 115,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến khu vực giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa. Tốc độ di chuyển khoảng 20-25 km/giờ.

Đến 13 giờ ngày 6-11, bão Kalmaegi ở khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 340 km về phía Đông Đông Nam. Cường độ bão lúc này có khả năng tiếp tục mạnh thêm, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14, giật cấp 17. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong khoảng từ 10,0 đến 16,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông của 110,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4, ảnh hưởng đến khu vực giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Tốc độ di chuyển khoảng 25 km/giờ.

Bão Kalmaegi gây biển động dữ dội, sóng biển cao 10 m

Trong khoảng thời gian từ 72 đến 108 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km, cường độ có xu hướng suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão từ khoảng chiều ngày 4-11, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 5-7 m. Biển động dữ dội.

Trong khoảng ngày 5 đến 6-11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10 m.

Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên chịu tác động rất mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Miền Trung vẫn đang mưa lớn, nhiều khu vực có nguy cơ tái ngập

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng nay 3-11, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng TP Huế - TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 2-11 đến 8 giờ ngày 3-11 cục bộ có nơi trên 240 mm như: Trạm Bàn Nước (Hà Tĩnh) 242 mm, trạm Đỉnh Bạch Mã (TP Huế) 270 mm, trạm Thăng Bình (TP Đà Nẵng) 376,2 mm…

Từ sáng ngày 3-11 đến hết ngày 4-11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm; ở khu vực TP Đà Nẵng có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi rất to trên 250 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 200 mm/3 giờ).

Từ nay 3-11 đến ngày 5-11, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi có khả năng lên lại. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức báo động (BĐ) 2 - BĐ 3, có sông trên BĐ 3.

Tin liên quan

Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu lên phương án sử dụng máy bay không người lái ứng phó bão Kalmaegi

Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu lên phương án sử dụng máy bay không người lái ứng phó bão Kalmaegi

(NLĐO) - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành công điện yêu cầu các địa phương kiên quyết sơ tán triệt để người dân khỏi khu vực trũng thấp

Lũ “tập 3” bắt đầu tại Huế, cảnh báo diễn biến phức tạp do bão Kalmaegi

(NLĐO) - Đây là lần thứ 3 trong vòng hơn 1 tuần qua, người dân TP Huế phải đón nhận trận lũ lớn, dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp do ảnh hưởng bão Kalmaegi.

Bão Kalmaegi mạnh cấp 11, giật cấp 14, hướng vào khu vực nào của nước ta?

(NLĐO) - Sáng 3-11, bão Kalmaegi tiếp tục mạnh lên 2 cấp so với cuối giờ chiều qua, dự báo hướng đổ bộ vào miền Trung.

bão số 13 tin bão mới nhất bão Kalmaegi tin bão Kalmaegi dự báo bão Kalmaegi bão số 13 vào đâu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo