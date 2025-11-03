Bão Kalmaegi có thể giật tới cấp 15, hướng vào miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 3-11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 10,4 độ Vĩ Bắc; 127,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (từ 118 đến 133 km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ nhanh, khoảng 25 km/giờ.



Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão Kalmaegi. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Kalmaegi ở khoảng 10,9 độ vĩ Bắc; 122,2 độ kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, với tốc độ di chuyển khoảng 25 km/giờ.

Đến 13 giờ ngày 5-11, bão Kalmaegi di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào Biển Đông. Vị trí tâm bão ở khoảng 12,0 độ vĩ Bắc; 117,6 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông. Cường độ bão có khả năng mạnh thêm, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13, giật cấp 16.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong khoảng từ 10,0 đến 15,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông của 115,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến khu vực giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa. Tốc độ di chuyển khoảng 20-25 km/giờ.

Đến 13 giờ ngày 6-11, bão Kalmaegi ở khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 340 km về phía Đông Đông Nam. Cường độ bão lúc này có khả năng tiếp tục mạnh thêm, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14, giật cấp 17. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong khoảng từ 10,0 đến 16,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông của 110,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4, ảnh hưởng đến khu vực giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Tốc độ di chuyển khoảng 25 km/giờ.

Bão Kalmaegi gây biển động dữ dội, sóng biển cao 10 m

Trong khoảng thời gian từ 72 đến 108 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km, cường độ có xu hướng suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão từ khoảng chiều ngày 4-11, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 5-7 m. Biển động dữ dội.

Trong khoảng ngày 5 đến 6-11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10 m.

Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên chịu tác động rất mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.