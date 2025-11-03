Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu lên phương án sử dụng máy bay không người lái ứng phó bão Kalmaegi

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ, sáng 3-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành công điện yêu cầu các địa phương kiên quyết sơ tán triệt để người dân khỏi khu vực trũng thấp, ven sông suối và những nơi có nguy cơ sạt lở cao, hoàn thành trước ngày 4-11.

UBND tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp để triển khai công tác chuẩn bị ứng phó với bão

Trên biển, tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn và các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ thời tiết, quản lý tàu thuyền, hướng dẫn phương tiện rời khỏi vùng nguy hiểm hoặc vào nơi tránh trú an toàn.

Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ phương tiện tìm kiếm cứu nạn và bảo đảm an toàn tàu hàng trong quá trình trú bão.

Trên đất liền, các xã, phường phải thông tin kịp thời diễn biến bão, mưa lũ, tổ chức sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao như núi Bà Hỏa (phường Quy Nhơn Nam), núi Hòn Chà (phường Quy Nhơn Bắc). Đồng thời, rà soát, phát hiện sớm các điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập sâu, bảo đảm giao thông an toàn tại các ngầm, tràn và khu vực nước chảy xiết.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo chặt tỉa cây xanh, chằng chống nhà cửa, khơi thông cống rãnh, hướng dẫn người dân gia cố lồng bè, thu hoạch sớm nông thủy sản theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh được yêu cầu sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực sơ tán dân, đồng thời triển khai phương án sử dụng máy bay không người lái (drone) phục vụ trinh sát, cứu hộ khi cần thiết.