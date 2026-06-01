HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

"Bảo kê" vỉa hè, 5 thành viên tổ trật tự đô thị hầu tòa

Trần Thái

(NLĐO) - Lợi dụng nhiệm vụ quản lý trật tự lòng lề đường, 5 thành viên tổ trật tự đô thị đã cùng nhau "bảo kê" các hộ kinh doanh để thu lợi bất chính.

Ngày 1-6, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Tiến Mãi (SN 1985; quê TPHCM), Nguyễn Thanh Tùng (SN 1991; quê Tây Ninh), Đỗ Khắc Anh Khang (SN 1996; quê TPHCM), Lương Quốc Huy Hoàng (SN 1981; quê TPHCM), Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989; quê TPHCM) cùng về tội "Nhận hối lộ".

Các bị cáo này từng là cán bộ và cộng tác viên của Tổ Trật tự đô thị phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 (nay thuộc phường Bến Thành), TPHCM.

Phát hiện từ đơn tố giác của người dân

Theo hồ sơ vụ án, hành vi phạm pháp của nhóm này "lộ sáng" vào ngày 15-12-2023. Thời điểm đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của bà Bùi Thị C. Bà C. phản ánh về việc bị cáo Nguyễn Thanh Tùng – cộng tác viên tổ trật tự đô thị, thường xuyên yêu cầu bà phải nộp tiền định kỳ hàng tháng để "được yên ổn" kinh doanh, không bị xử lý vi phạm trật tự lòng lề đường.

Trong đêm 15-12-2023, các trinh sát đã tiến hành phục kích và bắt quả tang Nguyễn Thanh Tùng khi đang nhận số tiền 750.000 đồng từ bà C. tại khu vực vỉa hè Công viên 23/9. Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan chức năng nhận thêm 32 đơn tố giác từ các cá nhân khác về hành vi tương tự.

Lộ diện đường dây "làm luật"

Theo cáo trạng, tổ trật tự đô thị có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch UBND phường trong việc kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về trật tự đô thị, lòng lề đường và vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, từ tháng 11-2021 đến tháng 12-2023, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Tiến Mãi (tổ phó phụ trách chung), các thành viên trong tổ đã lợi dụng quyền hạn để thực hiện hành vi nhận hối lộ từ các hộ kinh doanh trên địa bàn.

TPHCM: "Bảo kê" vỉa hè, 5 thành viên tổ trật tự đô thị hầu tòa - Ảnh 1.

Các bị cáo tại toà

Theo đó, khi phát hiện các điểm kinh doanh vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, thay vì lập biên bản xử lý, các thành viên sẽ tiếp cận để thỏa thuận mức tiền "chung chi" hàng tháng. Nếu các hộ kinh doanh đồng ý nộp tiền định kỳ, tổ trật tự đô thị cam kết sẽ không kiểm tra hoặc lờ đi các vi phạm.

Kết quả điều tra xác định, tổng số tiền hối lộ mà nhóm này đã nhận là hơn 518 triệu đồng. Trong đó, Nguyễn Thanh Tùng là người trực tiếp thu tiền từ 29 cá nhân với tổng số tiền hơn 470 triệu đồng. Bị cáo Đỗ Khắc Anh Khang cũng trực tiếp thỏa thuận và thu 48 triệu đồng từ nhiều cơ sở kinh doanh lớn.

Nhóm này đã áp đặt mức giá hối lộ cụ thể cho từng cơ sở để không bị nhắc nhở hay xử phạt. Sau khi thu tiền, các thành viên báo cáo chi tiết về địa điểm và số tiền thu được cho Mãi thông qua ứng dụng Zalo. Mãi sau đó sẽ soạn tin nhắn thông báo cách thức chia tiền cho từng người.

Tiền hối lộ thường được chia theo ca trực, có thời điểm mỗi thành viên được hưởng lợi 5 triệu đồng/người. Đối với các khoản thu từ nhóm của Khang, số tiền được chia theo tỷ lệ: 50% cho nhóm trực tiếp đi thu và 50% còn lại chia cho các thành viên khác trong tổ. Ngoài ra, một phần tiền được trích lại để lập "quỹ chung" phục vụ cho các hoạt động ăn uống, tiêu xài của cả nhóm.

Tại cơ quan điều tra, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi và tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Bị cáo Mãi được xác định là người chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt, trong khi các bị can khác đóng vai trò thực hành và giúp sức tích cực. Hành vi của các bị cáo bị truy tố theo khoản 3 Điều 354 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 15 năm đến 20 năm tù do số tiền hối lộ nằm trong khoảng từ 500 triệu đến dưới 1 tỉ đồng. 

Tại phần thủ tục phiên toà hôm nay (1-6), HĐXX thông báo bị cáo Nguyễn Minh Tuấn phải nhập viện điều trị nên không thể có mặt. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo, thời gian mở lại phiên xử sẽ được ấn định và thông báo sau.

Tin liên quan

Vụ cán bộ kiểm dịch thú y "vòi tiền" tiếp tay đưa heo bệnh vào trường học: Vạch thủ đoạn chung chi

Vụ cán bộ kiểm dịch thú y "vòi tiền" tiếp tay đưa heo bệnh vào trường học: Vạch thủ đoạn chung chi

(NLĐO)- Chiều nay 6-4, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án cán bộ kiểm dịch thú y "vòi tiền" tiếp tay tiêu thụ 3.600 con heo bệnh.

Xét xử 7 cựu thanh tra giao thông: Chung chi thì mới yên ổn làm ăn

(NLĐO)- Các bị cáo là chủ xe khai phải đưa tiền cho thanh tra giao thông thì mới yên ổn làm ăn, nếu không xe thường xuyên bị dừng kiểm tra vô cớ.

Đòi người dân “chung chi” 760 triệu đồng khi làm hồ sơ đất đai, 6 cán bộ bị bắt

(NLĐO) - Công an đã bắt giữ 3 cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai của thị xã, 3 công chức địa chính phường, xã vì sử dụng nhiều thủ đoạn để vòi vĩnh, thu lợi bất chính 760 triệu đồng của người dân trong quá trình xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

cơ quan Cảnh sát điều tra trật tự đô thị hộ kinh doanh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo