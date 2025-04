Bảo mật dữ liệu quốc gia

DLQG số chính là nền tảng cho một quốc gia vận hành, đặc biệt trong kỷ nguyên số khi tiến hành chuyển đổi số toàn diện quốc gia. Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số đều chỉ có thể triển khai và vận hành trên nền tảng DLQG số.

Việt Nam đã xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) mang tính nền tảng, như CSDLQG về dân cư; CSDLQG về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước… cùng nhiều CSDL chuyên ngành. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 47/2024/NĐ-CP, ngày 9-5-2024 về danh mục CSDLQG; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng CSDLQG.

Trung tâm DLQG do Bộ Công an xây dựng và vận hành đã được ra mắt ngày 25-2 và sẽ chính thức hoạt động từ ngày 19-8-2025. Đây là nơi lưu trữ, xử lý và cung cấp các DLQG phục vụ cho chính phủ số, xã hội số và kinh tế số; cũng như cung cấp hạ tầng công nghệ cho các tổ chức chính trị - xã hội, hệ thống CSDLQG và các cơ quan có nhu cầu sử dụng. Hiệp hội DLQG cũng đã được thành lập với nhiệm vụ kết nối các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dữ liệu. Điều này cho thấy Chính phủ Việt Nam rất coi trọng nền tảng DLQG trong kỷ nguyên số, trong đó có việc bảo vệ và khai thác nguồn DLQG.

Vì vậy, cần những giải pháp an ninh bảo mật, an toàn thông tin tiên tiến và được cập nhật thường xuyên, bởi các nguồn CSDLQG luôn phải phơi mình ra trước các tin tặc toàn cầu ở những cấp cao nhất. Do phải cung cấp dữ liệu cho các đầu ra có nhu cầu, sự bất trắc của dữ liệu càng cao hơn. Việc bảo vệ DLQG phải được tiến hành và bảo đảm xuyên suốt từ Trung tâm DLQG cho tới các nơi sử dụng dữ liệu. Điều này có nghĩa là các cơ sở cần truy xuất và sử dụng DLQG cũng phải có các giải pháp an ninh, an toàn thông tin nghiêm ngặt.

Các CSDLQG phải bảo đảm "sạch" và "sống". Dữ liệu "sạch" là dữ liệu chính xác và được bảo đảm toàn vẹn từ khâu thu thập tới xử lý, lưu trữ và khai thác. Dữ liệu "sống" là dữ liệu được cập nhật thường xuyên và có thể khai thác. Nền tảng CSDLQG là nguồn dữ liệu dùng chung và tập trung. Bảo vệ CSDLQG cũng là một nhiệm vụ mang tầm quốc gia.