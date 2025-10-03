Bão Matmo giật cấp 11 gần vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 3-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ vĩ Bắc; 123,7 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Luzon, Philippines.



Dự báo hướng di chuyển của bão Matmo. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Trong 24 giờ tới, 1 giờ ngày 4-10, vị trí tâm bão Matmo ở 17,7 độ vĩ Bắc; 118,5 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên.

Vùng nguy hiểm: 16,0 độ Vĩ Bắc - 20,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Bão Matmo gây gió giật mạnh ở Biển Đông từ trưa chiều nay 3-10

Tới 1 giờ ngày 5-10, vị trí tâm bão Matmo ở 19,2 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 340 km về phía Đông Đông Nam. Cường độ cấp 12, giật cấp 15, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ và có khả năng mạnh thêm.

Vùng nguy hiểm: 16,5 - 21,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Trên biển, từ trưa và chiều 3-10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4-6 m, biển động dữ dội.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong khoảng ngày 4 và 5-10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nêu trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.