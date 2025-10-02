HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão Matmo, hướng vào khu vực nào ở nước ta?

Thùy Linh

(NLĐO) - Sáng sớm nay 2-10, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế Matmo, đang hướng vào Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc - 127,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/giờ.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão Matmo hướng vào Biển Đông, gió giật cấp 10 - Ảnh 1.

Dự báo hướng di chuyển của bão Matmo thời điểm 7 giờ sáng nay 2-10. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Trong 24 giờ tới, tức 7 giờ ngày 3-10, vị trí tâm bão bão Matmo ở khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc - 122,6 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông đảo Luzon (Philippines), cường độ cấp 9, giật cấp 11. Bão đi theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/giờ, có khả năng mạnh thêm.

Bão Matmo hướng vào Biển Đông, dự báo sóng biển cao 6 m

Dự báo tới 7 giờ ngày 4-10, bão Matmo ở khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc - 117,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550 km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ cấp 10, giật cấp 12. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Vùng nguy hiểm: Từ 16,0 đến 21,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông.

7 giờ ngày 5-10, bão Matmo ở khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc - 111,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển Tây Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 70 km về phía Đông Bắc. Cường độ cấp 12, giật cấp 15. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ, còn có khả năng mạnh thêm.

Vùng nguy hiểm: Từ 17,0 đến 22,0 độ Vĩ Bắc, từ 110,0 đến 119,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3, vùng biển phía Bắc Biển Đông.

Diễn biến từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão Matmo tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Cường độ bão có xu hướng giảm dần.

Dự báo tác động của bão Matmo, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Từ chiều 3-10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Sóng biển cao từ 4-6 m, biển động rất mạnh.

Trong khoảng 4 đến 5-10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Áp thấp nhiệt đới dự báo bão bão số 11 bão Bão Matmo tin bão biển đông
