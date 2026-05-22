Thời sự Chính trị

Báo Người Lao Động có 5 tác phẩm báo chí hay, xuất sắc được TPHCM hỗ trợ

PHAN ANH; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

(NLĐO)- TPHCM trao hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TPHCM quý 1 năm 2026 cho 70 tác phẩm, trong đó Báo Người Lao Động có 5 tác phẩm

Chiều 22-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Hội Nhà báo TPHCM đã phối hợp tổ chức Lễ trao hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TPHCM quý 1 năm 2026.

Báo Người Lao Động có 5 tác phẩm hay, xuất sắc

Trong đợt xét chọn quý 1 năm 2026, có 70 tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TPHCM trong quý I năm 2026 được hỗ trợ; trong đó Báo Người Lao Động có 5 tác phẩm.

Cụ thể, ở Nhóm Phóng sự, điều tra, phỏng vấn, chuyên đề, chuyên mục, có tác phẩm "Những điểm đến vang bóng một thời" của nhóm tác giả Thái Phương, Vân Nhi, Quỳnh Trâm, Kim Ngân, Ngọc Quý.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM; Nhà báo Đức Trung, Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Thanh Niên, chúc mừng các tác giả có tác phẩm được hỗ trợ ở Nhóm Phóng sự, điều tra, phỏng vấn, chuyên đề, chuyên mục

Ở Nhóm Diễn đàn hoặc sản phẩm có tính chất diễn đàn, có tác phẩm "Tìm đáp số cho chung cư cũ" của nhóm tác giả Quốc Anh, Chí Nguyên.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM; ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, chúc mừng các tác giả có tác phẩm hỗ trợ ở Nhóm Diễn đàn hoặc sản phẩm có tính chất diễn đàn

Ở Nhóm Phóng sự ảnh, có tác phẩm "Xuân trong từng con hẻm ở TPHCM" của tác giả Ý Linh.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM; bà Nguyễn Thị Như Ý, Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí TPHCM, chúc mừng các tác giả có tác phẩm hỗ trợ ở Nhóm Phóng sự ảnh

Ở Nhóm Tác phẩm đa phương tiện, có tác phẩm "TPHCM: Từng bừng Ngày hội non sông" của nhóm tác giả Hoàng Triều, Lê Vĩnh, Duy Phú, Quỳnh Trâm, Uyển Nhi, Cao Hường, Huyền Trân, Ngọc Quý, Hải Yến, Giang Nam, Thanh Nga, Chí Nguyên, Ái My, Hà Nguyễn, Ngọc Giang, Nguyễn Phan, Quang Liêm, Lan Chi, Thảo Nguyên; tác phẩm "TPHCM hiện thực hóa khát vọng vươn tầm" của nhóm tác giả Phan Anh, Hoàng Triều, Lan Chi.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM; Nhà báo Đức Trung, Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Thanh Niên, chúc mừng các tác giả có tác phẩm được hỗ trợ ở Nhóm Tác phẩm đa phương tiện

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM; ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, chúc mừng Báo Người Lao Động có tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TPHCM trong quý 1 năm 2026

Các tác phẩm được đầu tư công phu 

Ông Trần Minh Khiêm, Trưởng Phòng Báo chí - Xuất bản, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, cho biết so với các quý trước, số lượng tác phẩm tham gia xét chọn, hỗ trợ trong quý 1-2026 tiếp tục duy trì ở mức cao với 232 tác phẩm của 26 cơ quan báo chí tham gia.

Điều này thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn của các cơ quan báo chí đối với các tuyến bài tuyên truyền về TPHCM; đồng thời phản ánh sức lan tỏa và uy tín của hoạt động xét chọn, hỗ trợ tác phẩm báo chí.

Ông Trần Minh Khiêm, Trưởng Phòng Báo chí - Xuất bản, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, đánh giá các tác phẩm đều có sự đầu tư về nội dung lẫn hình thức

Ông Trần Minh Khiêm cho biết các tác phẩm tiếp tục có sự đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện, bám sát các vấn đề thời sự, kinh tế, văn hóa, xã hội và các hoạt động trọng tâm của thành phố.

Nhiều cơ quan báo chí duy trì sự tham gia tích cực, gửi bài đầy đủ ở cả 6 nhóm thể loại, tiêu biểu như: Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Thanh Niên, Báo Người Lao Động, Báo Tuổi Trẻ, Báo Phụ Nữ TPHCM, Báo Pháp Luật TPHCM, Ban Chuyên đề Công an TPHCM, Tạp chí Du lịch TPHCM và Báo Tin Tức - TTXVN.

"Điều này cho thấy sự chuyên nghiệp, trách nhiệm nghề nghiệp và xu hướng nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí trong công tác tuyên truyền về thành phố" - ông Trần Minh Khiêm nói và đánh giá nhiều tác phẩm báo chí được đầu tư công phu, có chiều sâu, phản ánh kịp thời thực tiễn đời sống, lan tỏa các giá trị tích cực, góp phần xây dựng hình ảnh thành phố năng động, nghĩa tình, sáng tạo và phát triển.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phát biểu tại lễ trao hỗ trợ

Phát biểu tại lễ trao hỗ trợ, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đề nghị trong quý 2, các cơ quan báo chí cần tập trung triển khai phù hợp với đợt tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026). Đây sẽ là chủ đề trọng tâm và được Hội đồng ưu tiên xem xét đối với các tác phẩm báo chí tham gia.

Thay vì kết thúc vào ngày 30-6-2026 như thông lệ, ông Nguyễn Ngọc Hồi thông tin quý 2 đợt này thời gian xét chọn tác phẩm sẽ kéo dài đến ngày 5-7.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi cũng đề nghị các cơ quan báo chí phát huy thế mạnh riêng, đầu tư những tác phẩm độc đáo, đặc sắc, tạo dấu ấn cho vệt tuyên truyền về sự kiện quan trọng của thành phố. Đối với đợt hỗ trợ này, số lượng tác phẩm tham gia không bị giới hạn.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông để thông tin về chương trình được lan tỏa rộng rãi đến các cơ quan báo chí, qua đó thu hút thêm nhiều tác phẩm chất lượng, hấp dẫn trong quý 2.

(NLĐO) - Việc khen thưởng nhằm ghi nhận sự đóng góp của các tác giả, nhóm tác giả; cổ vũ tinh thần để đội ngũ làm báo thành phố không ngừng nỗ lực, sáng tạo

Báo Người Lao Động đoạt giải báo chí toàn quốc về "tam nông"

(NLĐO) – Loạt bài "Phát triển tam nông ở TP HCM" của Báo Người Lao Động đoạt Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2023.

Báo Người Lao Động trao thưởng phóng viên đoạt giải báo chí

Ngày 23-6, Báo Người Lao Động tổ chức Lễ kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2023) và trao thưởng cho các tác giả đoạt giải báo chí trong năm.

