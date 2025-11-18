HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Báo Người Lao Động đoạt 2 giải báo chí "Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TP HCM"

Tin, ảnh: N. Huy

(NLĐO) - 18 tác phẩm xuất sắc của 57 tác giả đã đoạt giải báo chí "Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TP HCM" năm 2025

Ngày 18-11, Hội Nhà báo TP HCM đã tổ chức trao giải báo chí "Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TP HCM" lần thứ 3 - năm 2025.

Báo Người Lao Động đoạt 2 giải báo chí "Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TP HCM" - Ảnh 1.

Đại diện Hội nhà Báo TP HCM và Sở GD-ĐT TP HCM trao hoa cho Ban giám khảo

Giải báo chí "Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TP HCM" năm nay được trao cho 18 tác phẩm của 57 tác giả. Trong đó, giải nhất được trao cho nhóm tác giả Báo Giáo dục và Thời đại với loạt bài "Giáo dục TP HCM 50 năm sau ngày thống nhất đất nước". 

Hai giải nhì được trao cho nhóm tác giả Báo Phụ Nữ TP HCM với loạt bài "Dấu ấn trí tuệ của nhà khoa học nữ Việt Nam và khát vọng bứt phá trong kỷ nguyên mới"; Báo Tuổi Trẻ với tuyến bài "50 năm kỳ thi tốt nghiệp THPT". 

Hội Nhà báo TP HCM cũng trao 5 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các tác giả, tác phẩm của các cơ quan báo chí khác.

Trong đó, Báo Người Lao Động đoạt giải ba với loạt bài "Sắp xếp lại hệ thống đại học là tất yếu" của nhóm tác giả Thùy Vinh, Yến Anh, Huy Lân, Đức Nghĩa; giải khuyến khích với tác phẩm "Những cô giáo TP HCM bền bỉ chở sách lên non" của tác giả Vân Nhi. 

Nhà báo Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM, cho biết điểm nhấn đáng ghi nhận tại lễ trao giải năm nay là bên cạnh 18 tác phẩm xuất sắc được tôn vinh, nhiều bài viết khác đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh đội ngũ giáo viên, lan tỏa sự quan tâm của xã hội và tạo tác động tích cực đối với sự phát triển của ngành giáo dục TP HCM cũng như cả nước. 

Nhiều tác phẩm được thực hiện công phu, nghiêm túc, phản ánh khách quan và toàn diện những vấn đề thời sự của giáo dục trong giai đoạn đổi mới.

Báo Người Lao Động đoạt 2 giải báo chí "Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TP HCM" - Ảnh 2.

Đại diện nhóm tác giả Báo Người Lao Động (thứ 2 từ trái qua) nhận giải ba

Giải báo chí "Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TP HCM" là dịp tôn vinh những đóng góp bền bỉ của các nhà báo trên mặt trận truyền thông giáo dục. Các bài dự thi cho thấy sự đầu tư về trí tuệ, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ làm báo, mang đến cho công chúng những tác phẩm chất lượng, phản ánh đúng tinh thần đổi mới giáo dục hiện nay.

