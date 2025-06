Báo Người Lao Động đoạt 1 giải A, 1 giải B Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp

Các tác phẩm đoạt giải cao

A. Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp lần thứ VIII:

* Đối với báo in, báo điện tử:

1. Tác phẩm "Đất Sen hồng vươn mình tỏa sắc" của nhóm tác giả Công Tuấn – Nhật Khánh (Báo Người Lao Động) đoạt giải A

2. Các tác phẩm đoạt giải B gồm: "Quay cuồng trong cơn khát cát" của nhóm tác giả Trương Hòa Hội - Lê Hữu Việt - Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Nhật Huy - Hữu Việt Tâm (Báo Tiền Phong); "Băn khoăn làm lúa 3 vụ/năm" của tác giả Nguyễn Thị Kim Anh (Báo Nông nghiệp và Môi trường).

3. Các tác phẩm đoạt giải C gồm: "Phục hồi hệ sinh thái Vườn quốc gia Tràm Chim để giữ chân sếu ở lại" của tác giả Lê Hoàng Vũ (Báo Nông nghiệp và Môi trường); "Tập kết - Đoạn đầu của chặng đường thống nhất non sông" của tác giả Thái Bình - Văn Vĩnh – Nguyễn Hoa – Đức Thắng (Báo Công an Nhân dân); "Kỳ vọng tạo sự bứt phá từ thế hệ doanh nông mới" của tác giả Huỳnh Thị Minh Lý (Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Tháp).

* Đối với chủ đề gương người tốt việc tốt:

1. Các tác phẩm đoạt giải A gồm: "Thầy giáo trẻ "truyền lửa" đam mê môn Địa lý" của tác giả Lâm Phước Lộc (Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Tháp); "Biệt đội áo cam với những chiến tích hồng" của tác giả Cẩm Nhung (Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Lấp Vò"; "Những người bạn đường tử tế" của tác giả Bảo Ngoc - Thanh Phong - Thanh Hảo - Hoài Thuộc (Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Tháp).

2. Các tác phẩm đoạt giải B gồm: "Nghĩa tình của ông Bảy Ghe" của tác giả Trần Trọng Trung (Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tam Nông"; "Cho đi là còn mãi" của tác giả Trúc Nguyên (Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố Sa Đéc"; "Ông Tư từ thiện" của tác giả Mỹ Duyên - Thanh Định - Công Hiệp (Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Tháp); "Bình đẳng" của tác giả Văn Lợi - Thanh Toàn - Phương Uyên - Phú Nghĩa - Tuấn Kiệt - Hải Bằng (Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Tháp); "Cho đi điều vô giá" của tác giả Hoàng Sơn và nhóm tác giả (Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp)…

B. Giải với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh":

1. Tác phẩm "Gắn kết cộng đồng từ những mô hình hiệu quả" của tác giả Huỳnh Nhựt An - Nguyễn Văn Trí - Trần Thị Thanh Trà - Phan Minh Hưng - Phạm Thị Hồng Nhung (Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam) đoạt giải A.

2. Các tác phẩm đoạt giải B gồm: "Lan tỏa tinh thần học Bác ở Đồng Tháp" (loạt bài 5 kỳ) của tác giả Trần Công Tuấn) – Dương Văn Út (Báo Người Lao Động); "Người tâm huyết với sự nghiệp khuyến học, khuyến tài" của tác giả Dương Hữu Thanh Trúc (Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp).

3. Tác phẩm đoạt giải C là "Hoa hồng thép" của tác giả Nguyễn Thị Cẩm Tú (Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp).

C. "Giải Búa liềm vàng":

1. Các tác phẩm đoạt giải A gồm: "Trao tặng Huy hiệu Đảng - Giáo dục truyền thống và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" của tác giả Nguyễn Dũng Chinh – Nguyễn Thị Kim Ngân (Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp); "Nghị quyết hợp lòng dân" của tác giả Lê Minh Thi (Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Hồng Ngự); "Cô Tám Mai" của tác giả Thanh Bình - Bảo Ngọc - Hải Đăng - Thanh Hảo - Công Hiệp (Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp).

2. Các tác phẩm đoạt giải B gồm: "Nữ Bí thư xứ sầu riêng" của tác giả Mạnh Thường - Hải Đăng - Hải Yến – Công Hiệp (Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp); "Người thầy giáo tốt tạo nên một thế hệ trẻ có tài có đức" của tác giả Nguyễn Minh Thúy Nhi (Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Cao Lãnh); "Chung một khát vọng" của tác giả Nguyễn Thị Cẩm Tú (Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp)…