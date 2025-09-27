Báo Người Lao Động góp phần lan tỏa công trình cờ Tổ quốc tại phường Bình Thạnh, TP HCM

Ngày 27-9, phường Bình Thạnh, TP HCM đã khánh thành công trình nâng cấp hẻm 74 Nguyễn Khuyến.

Nâng cấp hẻm 74 Nguyễn Khuyến là công trình chào mừng Đại hội MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường Bình Thạnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Công trình này là được thực hiện bằng 100% kinh phí từ nhân dân đồng thuận đóng góp với tổng trị giá 110 triệu đồng; góp phần cải thiện hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị trên địa bàn.

Phường Bình Thạnh khánh thành công trình nâng cấp hẻm 74 Nguyễn Khuyến

Người dân phấn khởi, vui mừng khi công trình nâng cấp hẻm 74 Nguyễn Khuyến hoàn thành

Hẻm 74 Nguyễn Khuyến dài gần 100 m với 25 hộ dân sinh sống. Sau 15 ngày thi công, hẻm 74 Nguyễn Khuyến đã hoàn thành việc nâng cấp, cải tạo, đưa vào sử dụng, đáp ứng nguyện vọng của người dân về một tuyến hẻm khang trang, xanh - sạch - đẹp; đồng thời góp phần thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Suốt quá trình thi công công trình, các hộ dân đều đồng hành cùng chính quyền, chung tay góp công, góp sức. Đây cũng là công trình thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa từ nguồn lực trong dân; mang ý nghĩa gắn kết yêu thương và lan tỏa trong cộng đồng khu dân cư.

Ủy ban MTTQ phường tặng cờ Tổ quốc cho các hộ dân trên tuyến hẻm

Những lá cờ Tổ quốc do Báo Người Lao Động trao tặng tung bay trên tuyến hẻm, góp phần tô điểm diện mạo đô thị, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư

Đáng chú ý, tại tuyến hẻm này đã ra mắt công trình "Cờ bay rực rỡ - Hoa nở nghĩa tình", tiếp tục thực hiện phong trào "Thành phố muôn sắc hoa" giai đoạn 2025 - 2030.

Ủy ban MTTQ phường Bình Thạnh đã trao tặng những lá cờ Tổ quốc cho các hộ dân trên tuyến hẻm. Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Bình Thạnh Hoàng Mai Quỳnh Hoa cho biết đây là những lá cờ Tổ quốc mà Báo Người Lao Động đã trao tặng phường trước đó.

Sau khi tiếp nhận 500 lá cờ từ Báo Người Lao Động, Ủy ban MTTQ phường đã triển khai, thực hiện những công trình đường cờ Tổ quốc trên địa bàn phường.

Mỗi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên tuyến hẻm không chỉ góp phần tô điểm diện mạo đô thị, mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước và sự gắn kết trong cộng đồng dân cư.