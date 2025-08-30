HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Báo Người Lao Động tặng cờ Tổ quốc cho phường Bình Thạnh

PHAN ANH

(NLĐO)- Trong khuôn khổ Ngày hội "Tết Độc lập" của phường Bình Thạnh, Báo Người Lao Động đã trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc, để phường làm các công trình ý nghĩa

Sáng 30-8, Ủy ban MTTQ phường Bình Thạnh, TP HCM tổ chức Ngày hội "Tết Độc lập".

Ngày hội "Tết Độc lập" phường Bình Thạnh được tổ chức nhằm chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2025).

Đây là dịp để cán bộ và nhân dân Bình Thạnh cùng nhau ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng, tri ân công lao to lớn của các thế hệ đi trước; đồng thời tạo không gian giao lưu, gắn kết, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong cộng đồng dân cư.

Việc làm ý nghĩa, thiết thực tại phường Bình Thạnh

Phát biểu ôn truyền thống, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Bình Thạnh Hoàng Mai Quỳnh Hoa cho biết cách đây 80 năm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Bình Thạnh Hoàng Mai Quỳnh Hoa phát biểu ôn truyền thống

Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa khẳng định kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 là dịp để mỗi người khắc sâu hơn nữa ý nghĩa lịch sử to lớn của những ngày mùa thu năm 1945 - khi dân tộc ta vùng lên giành lấy quyền làm người, làm chủ đất nước.

Đó cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm hôm nay tiếp nối tinh thần bất khuất, khát vọng độc lập - tự do - hạnh phúc của cha ông, hun đúc bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, đổi mới mạnh mẽ và sáng tạo không ngừng, quyết tâm hiện thực hóa khát vọng dựng xây một nước Việt Nam phát triển toàn diện và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Tại ngày hội, Báo Người Lao Động đã trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc đến phường Bình Thạnh.

- Ảnh 2.

Đại diện Báo Người Lao Động trao bảng tượng trưng 500 lá cờ Tổ quốc cho phường Bình Thạnh

- Ảnh 3.

Phường Bình Thạnh gửi thư cảm ơn Báo Người Lao Động

Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa đánh giá Báo Người Lao Động tặng cờ Tổ quốc là một việc làm hết sức ý nghĩa, thiết thực; góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lòng yêu nước trong mỗi người dân. Từ đó cùng chung tay xây dựng phường Bình Thạnh ngày càng vững mạnh.

750 người đồng diễn mừng "Tết Độc lập" ở phường Bình Thạnh

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đã diễn ra tại ngày hội.

10 suất quà của thành phố và 10 suất quà của phường Bình Thạnh với tổng trị giá 20 triệu đồng đã được gửi tặng 20 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở Khu phố 1. Hội thi nấu ăn "Ẩm thực 3 miền" dành cho các khu phố đã thu hút đông đảo người dân tham gia.

- Ảnh 4.

Người dân Bình Thạnh hào hứng tham gia Hội thi nấu ăn

- Ảnh 5.

Người dân Bình Thạnh hào hứng tham gia Hội thi nấu ăn

- Ảnh 6.

Người dân Bình Thạnh hào hứng tham gia Hội thi nấu ăn

Hội thi cắm hoa "Đoàn kết vì Bình Thạnh nghĩa tình" với sự tham gia hào hứng của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Những sản phẩm tại hội thi cắm hoa sẽ được trưng bày tại Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ phường Bình Thạnh sắp tới.

- Ảnh 7.
- Ảnh 8.

Các cơ sở tôn giáo tham gia hội thi cắm hoa

Ngày sau đó, phường Bình Thạnh đã ra mắt công trình "Cờ bay rực rỡ - Hoa nở nghĩa tình" tại hẻm 58 Phan Chu Trinh. Phường đã trao tặng 50 chậu hoa; 100 lá cờ Tổ quốc, 100 suất quà đại đoàn kết; đồng thời vận động 100% hộ dân trồng hoa, cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường và treo cờ Tổ quốc vào các dịp lễ lớn trong năm.

Tại Chung cư Richmond City (207A Nguyễn Xí) ra mắt công trình "Richmond City rực rỡ sắc cờ Tổ quốc". Phường đã trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc và vận động 100% hộ dân treo cờ Tổ quốc vào các dịp lễ lớn trong năm.

Tại Chung cư Richmond City còn ra mắt công trình "Vườn hoa đoàn kết – lan tỏa yêu thương". Phường đã vận động cán bộ, hội viên chi hội phụ nữ khu phố 44 tham gia trồng hoa, tạo mảng xanh tại khu đất phía sau Chung cư Richmond City.

Trước khi ngày hội diễn ra, phường Bình Thạnh đã thực hiện chương trình đồng diễn "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" với sự tham gia của 750 người tại trụ sở UBND phường Bình Thạnh. Hoạt động tạo nên không khí sôi nổi nhằm chào mừng sự kiện trọng đại của đất nước.

- Ảnh 9.

- Ảnh 10.

750 người tham gia Chương trình đồng diễn "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai"

Báo Người Lao Động phường Bình Thạnh cờ Tổ quốc trao tặng cờ tổ quốc Ngày hội "Tết Độc lập" TP HCM 80 năm quốc khánh
