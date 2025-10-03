Báo Người Lao Động hỗ trợ nạn nhân lốc xoáy ở Ninh Bình

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Báo Người Lao Động hỗ trợ nạn nhân lốc xoáy ở Ninh Bình

Nhóm phóng viên

Trước những mất mát quá lớn này, bạn đọc Báo Người Lao Động đã chung tay chia sẻ phần nào nỗi đau với các nạn nhân

 Chiều 2-10, đại diện Báo Người Lao Động đã đến thăm hỏi và trao tận tay 70 triệu đồng - từ tấm lòng của bạn đọc - đến các gia đình có người thân thiệt mạng trong trận lốc xoáy kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng 29-9 tại các xã Quỹ Nhất, Hồng Phong, Hải Anh và Hải Thịnh (tỉnh Ninh Bình).

Trận lốc xoáy đã khiến 9 người tử vong, 28 người bị thương, hàng chục ngôi nhà bị đổ sập, tốc mái. Trước những mất mát quá lớn này, bạn đọc Báo Người Lao Động đã chung tay chia sẻ phần nào nỗi đau với các nạn nhân.

Đón nhận sự hỗ trợ, anh Hoàng Văn Khẩn (ngụ xã Quỹ Nhất) không giấu được xúc động. Trận lốc xoáy kinh hoàng đã cướp đi cả cha và mẹ anh khi bức tường nhà sập xuống. Anh Khẩn nghẹn ngào: "Xin chân thành cảm ơn tấm lòng của bạn đọc Báo Người Lao Động đã quan tâm, chia sẻ với những mất mát to lớn mà gia đình tôi và người dân nơi đây phải gánh chịu".

Cùng chung nỗi đau, chị Nguyễn Thị Trang (ngụ xã Hải Thịnh) gửi lời cảm ơn báo đã có mặt giúp đỡ gia đình trong lúc khốn khó. "Lốc xoáy làm sập nhà khiến em tôi tử vong, còn chồng của em thì bị thương nặng đang phải điều trị tại bệnh viện. Em ra đi, để lại 3 đứa con thơ dại còn đang tuổi ăn học" - chị Trang xót xa.

Cùng ngày, Báo Người Lao Động và MoMo phát động cổng quyên góp, kêu gọi cộng đồng chung tay cùng đồng bào miền Trung và miền Bắc khắc phục hậu quả nặng nề sau thiên tai.

"Mỗi đóng góp cho chương trình do Báo Người Lao Động phát động qua MoMo ngay lúc này sẽ nhanh chóng trở thành nguồn cung nhu yếu phẩm, thuốc men, chỗ ở tạm thời và là những hỗ trợ thiết thực nhất đến bà con tại các vùng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ" - đại diện MoMo chia sẻ.

Tính đến 15 giờ ngày 2-10, bạn đọc đã đóng góp giúp đồng bào miền Trung, miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão số 10 (bão Bualoi) với số tiền hơn 130 triệu đồng.

Trước đó, ngày 1-10, Báo Người Lao Động đã kêu gọi bạn đọc ở mọi miền đất nước cũng như đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài chung tay giúp đỡ để kịp thời tiếp sức đồng bào các địa phương bị thiệt hại sớm gượng dậy sau thiên tai.

Cùng với nền tảng Zalopay, MoMo, bạn đọc có thể ủng hộ qua các kênh sau:

- Báo Người Lao Động, số tài khoản: 117000004884, tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TP HCM. Nội dung: Ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 10.

- Trụ sở Báo Người Lao Động tại 123-127 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP HCM. Điện thoại đường dây nóng: 0903.343439.

- Văn phòng Đại diện Báo Người Lao Động khu vực miền Bắc, tại 16F Phùng Hưng, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Điện thoại: 0243.9274484.

- Văn phòng Đại diện Báo Người Lao Động khu vực miền Trung, tại 152 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. Điện thoại: 0236.3837623.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo