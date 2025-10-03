Báo Người Lao Động hỗ trợ nạn nhân lốc xoáy ở Ninh Bình

Chiều 2-10, đại diện Báo Người Lao Động đã đến thăm hỏi và trao tận tay 70 triệu đồng - từ tấm lòng của bạn đọc - đến các gia đình có người thân thiệt mạng trong trận lốc xoáy kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng 29-9 tại các xã Quỹ Nhất, Hồng Phong, Hải Anh và Hải Thịnh (tỉnh Ninh Bình).

Trận lốc xoáy đã khiến 9 người tử vong, 28 người bị thương, hàng chục ngôi nhà bị đổ sập, tốc mái. Trước những mất mát quá lớn này, bạn đọc Báo Người Lao Động đã chung tay chia sẻ phần nào nỗi đau với các nạn nhân.

Đón nhận sự hỗ trợ, anh Hoàng Văn Khẩn (ngụ xã Quỹ Nhất) không giấu được xúc động. Trận lốc xoáy kinh hoàng đã cướp đi cả cha và mẹ anh khi bức tường nhà sập xuống. Anh Khẩn nghẹn ngào: "Xin chân thành cảm ơn tấm lòng của bạn đọc Báo Người Lao Động đã quan tâm, chia sẻ với những mất mát to lớn mà gia đình tôi và người dân nơi đây phải gánh chịu".

Cùng chung nỗi đau, chị Nguyễn Thị Trang (ngụ xã Hải Thịnh) gửi lời cảm ơn báo đã có mặt giúp đỡ gia đình trong lúc khốn khó. "Lốc xoáy làm sập nhà khiến em tôi tử vong, còn chồng của em thì bị thương nặng đang phải điều trị tại bệnh viện. Em ra đi, để lại 3 đứa con thơ dại còn đang tuổi ăn học" - chị Trang xót xa.

Cùng ngày, Báo Người Lao Động và MoMo phát động cổng quyên góp, kêu gọi cộng đồng chung tay cùng đồng bào miền Trung và miền Bắc khắc phục hậu quả nặng nề sau thiên tai.

"Mỗi đóng góp cho chương trình do Báo Người Lao Động phát động qua MoMo ngay lúc này sẽ nhanh chóng trở thành nguồn cung nhu yếu phẩm, thuốc men, chỗ ở tạm thời và là những hỗ trợ thiết thực nhất đến bà con tại các vùng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ" - đại diện MoMo chia sẻ.

Tính đến 15 giờ ngày 2-10, bạn đọc đã đóng góp giúp đồng bào miền Trung, miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão số 10 (bão Bualoi) với số tiền hơn 130 triệu đồng.

Trước đó, ngày 1-10, Báo Người Lao Động đã kêu gọi bạn đọc ở mọi miền đất nước cũng như đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài chung tay giúp đỡ để kịp thời tiếp sức đồng bào các địa phương bị thiệt hại sớm gượng dậy sau thiên tai.

Cùng với nền tảng Zalopay, MoMo, bạn đọc có thể ủng hộ qua các kênh sau:

- Báo Người Lao Động, số tài khoản: 117000004884, tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TP HCM. Nội dung: Ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 10.

- Trụ sở Báo Người Lao Động tại 123-127 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP HCM. Điện thoại đường dây nóng: 0903.343439.

- Văn phòng Đại diện Báo Người Lao Động khu vực miền Bắc, tại 16F Phùng Hưng, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Điện thoại: 0243.9274484.

- Văn phòng Đại diện Báo Người Lao Động khu vực miền Trung, tại 152 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. Điện thoại: 0236.3837623.



