Bạn đọc

Quyên góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 10 Bualoi qua MoMo

Thái Phương, Đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) - Người dùng MoMo có thể quét mã QR để quyên góp, chia sẻ với đồng bào miền Trung và miền Bắc đang bị ảnh hưởng bởi bão số 10 Bualoi.

Từ hôm nay (2-10), Báo Người Lao Động và MoMo phát động cổng quyên góp kêu gọi cộng đồng chung tay cùng đồng bào miền Trung và miền Bắc khắc phục hậu quả nặng nề sau bão số 10 Bualoi.

Trước những thiệt hại nặng nề do bão số 10 Bualoi gây ra, chương trình kêu gọi cộng đồng trái tim nhân ái ở mọi miền đất nước, cũng như đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài chung tay giúp đỡ, để kịp thời tiếp sức đồng bào các tỉnh, thành bị thiệt hại sớm gượng dậy sau thiên tai.

Mọi khoản quyên góp qua MoMo sẽ được gửi đến Báo Người Lao Động để nhanh chóng tổ chức các chuyến cứu trợ kịp thời.

Quyên góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 10 Bualoi qua MoMo - Ảnh 1.

Bạn đọc có thể quét mã QR để quyên góp tới chương trình

"Từng đóng góp cùng chương trình do Báo Người Lao Động phát động qua MoMo ngay lúc này dù nhỏ bé, sẽ nhanh chóng được trở thành nguồn cung nhu yếu phẩm, thuốc men, chỗ ở tạm thời và những hỗ trợ thiết thực nhất đến bà con bị ảnh hưởng vùng bão, lũ" – đại diện MoMo chia sẻ.

Hãy chung tay cùng Báo Người Lao Động và MoMo và để hướng về đồng bào đang gian khổ đối mặt với khó khăn sau cơn bão số 10 Bualoi.

Bạn đọc có thể quyên góp qua link bên dưới:

https://www.momo.vn/cong-dong/ho-tro-dong-bao-bi-anh-huong-boi-bao-so-10-bualoi

hoặc quét mã QR:

Quyên góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 10 Bualoi qua MoMo - Ảnh 2.

Báo Người Lao Động cũng đang kêu gọi bạn đọc ở mọi miền đất nước cũng như đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài chung tay giúp đỡ để kịp thời tiếp sức đồng bào các địa phương bị thiệt hại sớm gượng dậy sau thiên tai.

Cụ thể, Báo Người Lao Động và Zalopay mở cổng quyên góp ủng hộ đồng bào thiệt hại bởi bão số 10. Zalopay sẽ trở thành nền tảng tiếp nhận quyên góp chính thức, kết nối hàng triệu tấm lòng sẻ chia từ khắp mọi miền đến với những người đang cần được giúp đỡ. Mọi khoản quyên góp qua ứng dụng Zalopay sẽ được chuyển nguyên vẹn, không trừ bất kỳ chi phí nào, đến Báo Người Lao Động để tổ chức các chuyến cứu trợ kịp thời.

Bạn đọc có thể ủng hộ qua link:

https://km.zalopay.vn/TSui/unghobaoso10

Hoặc quét mã QR:

Quyên góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 10 Bualoi qua MoMo - Ảnh 3.

Cùng với việc ủng hộ qua nền tảng MoMo, Zalopay, bạn đọc có thể ủng hộ qua các kênh sau:

- Báo Người Lao Động, số tài khoản: 117000004884, tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TP HCM. Nội dung: Ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 10.

- Trụ sở Báo Người Lao Động tại 123-127 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP HCM. Điện thoại đường dây nóng: 0903.343439.

- Văn phòng Đại diện Báo Người Lao Động khu vực miền Bắc, tại 16F Phùng Hưng, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Điện thoại: 0243.9274484.

- Văn phòng Đại diện Báo Người Lao Động khu vực miền Trung, tại 152 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. Điện thoại: 0236.3837623.

Quyên góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 10 Bualoi qua MoMo - Ảnh 4.

