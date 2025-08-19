HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Báo Người Lao Động phát động, kêu gọi cộng đồng cùng tham gia hiến máu cứu người

Hải Yến

(NLĐO) - Tất cả cá nhân đủ điều kiện sức khỏe có thể đăng ký tham gia hiến máu để lan tỏa yêu thương, sẻ chia sự sống "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại"

Hưởng ứng lời kêu gọi hiến máu cứu người, Báo Người Lao Động sẽ phối hợp cùng Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP HCM tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện vào ngày 25-8, mở rộng đến toàn thể cộng đồng.

Báo Người Lao Động kêu gọi cộng đồng cùng tham gia hiến máu cứu người - Ảnh 1.

Cán bộ, nhân viên, người lao động đang làm việc tại Báo Người Lao Động cùng người thân, bạn bè và mọi cá nhân trong cộng đồng có nhu cầu có thể đăng ký hiến máu vào ngày 25-8.

Trước đó, Sở Y tế TP HCM cho biết theo thống kê, lượng máu hiến tặng thời gian gần đây tại thành phố sụt giảm mạnh, ảnh hưởng đến việc cung cấp máu trong quá trình điều trị bệnh.

Do đó, ngành y tế TP HCM kêu gọi các cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể người dân cùng tham gia các hoạt động hiến máu tình nguyện, góp phần đảm bảo nguồn máu điều trị bệnh.

Trước tình hình trên, Báo Người Lao Động phát động chương trình hiến máu tình nguyện với mục tiêu tiếp sức cho ngành y tế, góp phần cứu sống những bệnh nhân đang cần máu cấp cứu.

Không chỉ là hoạt động nội bộ, chương trình còn mở rộng đối tượng tham gia đến tất cả cá nhân có đủ điều kiện sức khỏe, mong muốn đóng góp cho cộng đồng. Đây là dịp để mỗi người thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và lan tỏa nghĩa cử cao đẹp "Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại".

- Thời gian tiếp nhận máu hiến: Từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ ngày 25-8.

- Địa điểm: Hội trường lầu 2, tòa nhà Báo Người Lao Động (123-127 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP HCM).

- Đối tượng tham gia: Cán bộ, nhân viên, người lao động đang làm việc tại Báo Người Lao Động; người thân, bạn bè cùng mọi cá nhân trong cộng đồng có nhu cầu và đủ điều kiện hiến máu. 

Đăng ký tham gia chương trình tại đây: 

Đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện – Báo Người Lao Động

76 cơ sở y tế ở miền Tây gặp khó do giảm người hiến máu

76 cơ sở y tế ở miền Tây gặp khó do giảm người hiến máu

(NLĐO) - Sở Y tế TP Cần Thơ vận động người dân trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Một doanh nghiệp vận động 600 lao động hiến máu giữa lúc khan hiếm

(NLĐO) - Hiến máu không chỉ là cho đi mà còn được nhận lại tình yêu thương, niềm hạnh phúc khi biết mình đã góp phần thắp lên ánh sáng của sự sống

Tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc

(NLĐO) - 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc được vinh danh, khẳng định tinh thần “mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”.

