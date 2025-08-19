Báo Người Lao Động phát động, kêu gọi cộng đồng cùng tham gia hiến máu cứu người

Hưởng ứng lời kêu gọi hiến máu cứu người, Báo Người Lao Động sẽ phối hợp cùng Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP HCM tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện vào ngày 25-8, mở rộng đến toàn thể cộng đồng.



Cán bộ, nhân viên, người lao động đang làm việc tại Báo Người Lao Động cùng người thân, bạn bè và mọi cá nhân trong cộng đồng có nhu cầu có thể đăng ký hiến máu vào ngày 25-8.

Trước đó, Sở Y tế TP HCM cho biết theo thống kê, lượng máu hiến tặng thời gian gần đây tại thành phố sụt giảm mạnh, ảnh hưởng đến việc cung cấp máu trong quá trình điều trị bệnh.

Do đó, ngành y tế TP HCM kêu gọi các cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể người dân cùng tham gia các hoạt động hiến máu tình nguyện, góp phần đảm bảo nguồn máu điều trị bệnh.

Trước tình hình trên, Báo Người Lao Động phát động chương trình hiến máu tình nguyện với mục tiêu tiếp sức cho ngành y tế, góp phần cứu sống những bệnh nhân đang cần máu cấp cứu.

Không chỉ là hoạt động nội bộ, chương trình còn mở rộng đối tượng tham gia đến tất cả cá nhân có đủ điều kiện sức khỏe, mong muốn đóng góp cho cộng đồng. Đây là dịp để mỗi người thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và lan tỏa nghĩa cử cao đẹp "Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại".

- Thời gian tiếp nhận máu hiến: Từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ ngày 25-8.

- Địa điểm: Hội trường lầu 2, tòa nhà Báo Người Lao Động (123-127 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP HCM).

- Đối tượng tham gia: Cán bộ, nhân viên, người lao động đang làm việc tại Báo Người Lao Động; người thân, bạn bè cùng mọi cá nhân trong cộng đồng có nhu cầu và đủ điều kiện hiến máu.

Đăng ký tham gia chương trình tại đây: