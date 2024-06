Báo Người Lao Động tiếp tục gắn kết, đồng hành với nhiều cơ quan, đơn vị

Chiều 19-6, đoàn lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP HCM đã thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố đến thăm, chúc mừng Báo Người Lao Động nhân kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2024). Đoàn do Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Bình - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ - làm trưởng đoàn. Tiếp đoàn có nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động.

Thay mặt đoàn, thượng tá Nguyễn Thị Thanh Bình gửi lời chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6 đến tập thể Báo Người Lao Động.

Thượng tá Bình cũng chúc Báo Người Lao Động đạt được nhiều thành công, trước mắt là thực hiện nhiều loạt bài, vệt bài tuyên truyền chất lượng nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân gửi lời cảm ơn đến đoàn và Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP HCM. Ông Tô Đình Tuân cho biết trong những năm qua, Báo Người Lao Động đã có nhiều nỗ lực để chuẩn chỉnh về nhiều mặt, trong đó có nội dung và công tác tư tưởng. Báo cũng đã góp phần lan tỏa những năng lượng tích cực theo phương châm "nhanh - hay - chính xác - trách nhiệm - nhân văn".

Ông Tô Đình Tuân bày tỏ mong muốn Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP HCM và Phòng An ninh chính trị nội bộ tiếp tục gắn bó, đồng hành với Báo Người Lao Động; quan tâm, tạo điều kiện để báo hoạt động và phát triển.

Cùng ngày, đoàn lãnh đạo LĐLĐ TP HCM cũng đã đến thăm, chúc mừng Báo Người Lao Động. Đoàn do Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM Phùng Thái Quang làm trưởng đoàn. Nhà báo Dương Quang, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, tiếp đoàn.

Ông Phùng Thái Quang đã gửi lời chúc mừng ngày 21-6 đến tập thể Báo Người Lao Động. Ông Quang nhấn mạnh LĐLĐ TP HCM và Báo Người Lao Động có mối quan hệ gắn bó lâu dài. Trong tương lai, mối quan hệ này sẽ ngày càng chặt chẽ, lâu bền.

Nhà báo Dương Quang cảm ơn tình cảm của LĐLĐ TP HCM đã dành cho Báo Người Lao Động. Theo ông, LĐLĐ TP HCM và Báo Người Lao Động có mối quan hệ gắn bó lâu nay.

Chiều cùng ngày, đoàn lãnh đạo Thành Đoàn TP HCM cũng đã đến thăm, chúc mừng Báo Người Lao Động. Chị Phạm Thị Thảo Linh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thiếu nhi Thành Đoàn TP HCM - làm trưởng đoàn. Nhà báo Lê Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, đã tiếp đoàn.

Thay mặt lãnh đạo Thành Đoàn TP HCM, chị Phạm Thị Thảo Linh gửi lời chúc mừng ngày 21-6 và cảm ơn Báo Người Lao Động đã luôn gắn bó với công tác Đoàn của thành phố. Theo chị, Báo Người Lao Động đã có nhiều bài viết góp phần làm lan tỏa những kết quả tích cực trong công tác Đoàn - Hội - Đội và phong trào thanh thiếu nhi TP HCM.

Chị Phạm Thị Thảo Linh mong muốn thời gian tới, Báo Người Lao Động tiếp tục quan tâm đến những hoạt động, phong trào của tuổi trẻ TP HCM; bên cạnh công tác thông tin tuyên truyền còn đồng hành với Thành Đoàn TP HCM trong các hoạt động, chương trình như thực hiện những tuyến Đường cờ Tổ quốc, trao học bổng cho học sinh...



Thay mặt Ban Biên tập Báo Người Lao Động, nhà báo Lê Cường gửi lời cảm ơn đến Thành Đoàn TP HCM. Theo nhà báo Lê Cường, trong 3 năm qua, sự gắn kết giữa Thành Đoàn và Báo Người Lao Động thể hiện rất rõ nét. Giữa 2 đơn vị đã có sự phối hợp, gắn bó sâu, rộng để thực hiện nhiều chương trình.

Nhà báo Lê Cường khẳng định Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục gắn kết với Thành Đoàn TP HCM nhằm lan tỏa những năng lượng tích cực của tuổi trẻ thành phố. Ông mong muốn cả 2 đơn vị sẽ có sự hợp tác, chung tay thực hiện tốt chủ đề năm 2024 của TP HCM là "Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội".

Trong ngày 19-6, Báo Người Lao Động còn đón tiếp nhiều đoàn của các cơ quan, đơn vị đến thăm, chúc mừng nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.