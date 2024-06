Đội bóng Báo Người Lao Động vào tứ kết Giải bóng đá Báo Công an TP HCM mở rộng

Do đã nhận thất bại 1-2 trước "chủ nhà" UBND quận Gò Vấp ở ngày khai mạc, đội Báo Người Lao Động buộc phải giành chiến thắng ở lượt trận thứ nhì gặp đội Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM mới hy vọng có suất đi tiếp vào vòng trong.



Đây là mục tiêu vô cùng khó khăn, bởi đội Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM cũng đã xuất sắc đánh bại đội UBND Quận Gò Vấp với tỉ số 4-1, thêm quyết tâm thắng tiếp trận cuối để giành luôn ngôi đầu bảng A.

Quốc Bảo lập hat-trick cho đội Báo Người Lao Động

Cuộc quyết đấu giữa hai đội Báo Người Lao Động và đội Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM diễn ra hết sức sôi động.

Quốc Bảo lập được cú hat-trick và Đăng Khoa ghi bàn thắng còn lại cho đội Báo Người Lao Động trong khi đội Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM gỡ lại được 2 bàn.

Chính hai bàn gỡ này đã giúp đội bóng ngành công an chiếm lợi thế lớn về hiệu số bàn thắng-bại, chiếm luôn ngôi đầu bảng. "Chủ nhà" UBND quận Gò Vấp thắng 1 và thua 1, đành dừng bước sớm ở giải đấu trên sân nhà.

Đăng Khoa ghi bàn đưa đội Báo Người Lao Động vào tứ kết

Cùng chung số phận còn có "chủ giải" Báo Công an TP HCM, đội thua trận mở màn 0-2 trước đội FC phường 5, quận Gò Vấp rồi thua tiếp đội Công an TP Thủ Đức.

Như vậy, ở bảng D, đội Công an TP Thủ Đức xếp nhất bảng, cùng FC phường 5, quận Gò Vấp giành quyền đi tiếp.

Một pha hãm thành của đội Công an TP Thủ Đức trước đội Báo Công an TP HCM

Tại hai bảng còn lại, bốn đội Công ty Quy hoạch đô thị TP HCM, PC 02 (bảng B) và Công an quận Gò Vấp, Agribank KV miền Nam (bảng C) giành vé đi tiếp.

Như vậy, vòng tứ kết của giải diễn ra sáng 13-6 gồm các cặp đấu: Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM - Agribank KV miền Nam, Công ty Quy hoạch đô thị TP HCM - FC phường 5 quận Gò Vấp (8 giờ) và Công an quận Gò Vấp - Báo Người Lao Động và Công an TP Thủ Đức – PX 02 (9 giờ).