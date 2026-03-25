Kinh tế Diễn đàn kinh tế

Báo Người Lao Động tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần 1/2026

Báo Người Lao Động

(NLĐO) - Sự kiện diễn ra lúc 8 giờ ngày 26-3 tại hội trường Báo Người Lao Động, đồng thời trực tuyến trên các nền tảng của Báo

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang có nhiều biến động nhanh chóng và phức tạp do căng thẳng địa chính trị gia tăng, đặc biệt là tình hình xung đột leo thang ở Trung Đông, đã khiến thị trường năng lượng, tài chính biến động mạnh; làm gián đoạn chuỗi cung ứng và xu hướng bảo hộ thương mại..., cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức mới trong quá trình duy trì sản xuất, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Nhằm tạo diễn đàn trao đổi, phân tích và chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhà quản lý, chuyên gia kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp về các giải pháp ứng phó hiệu quả với những biến động của môi trường kinh tế toàn cầu, Báo Người Lao Động tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần 1/2026 với chủ đề: "Doanh nghiệp trước cú sốc địa chính trị toàn cầu: Ứng phó thế nào?".

Sự kiện diễn ra lúc 8 giờ ngày 26-3 tại hội trường Báo Người Lao Động (123-127 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP HCM) và kết nối đến các điểm cầu và trực tuyến trên các nền tảng của Báo.

Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2026: Doanh nghiệp ứng phó cú sốc địa chính trị toàn cầu - Ảnh 1.

Diễn đàn dự kiến có sự tham dự của đại diện các bộ, ngành trung ương; lãnh đạo địa phương; các chuyên gia kinh tế, các tham tán thương mại; lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Thông qua các tham luận, trao đổi và thảo luận tại diễn đàn, chương trình kỳ vọng góp phần làm rõ những tác động của các biến động địa chính trị đối với kinh tế Việt Nam; đồng thời đề xuất các giải pháp giúp doanh nghiệp chủ động thích ứng, nâng cao năng lực chống chịu và tận dụng các cơ hội mới trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần 4: Ổn định vĩ mô, thực thi cải cách

NLĐO) – Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần 4-2025 do Báo Người Lao Động tổ chức với chủ đề: “Ổn định vĩ mô, thực thi cải cách: Nền tảng cho tăng trưởng 2026".

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần 3-2025: Mổ xẻ những rào cản

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các lĩnh vực sẽ góp phần rất lớn vào mục tiêu tăng trưởng GDP 8,3%-8,5% năm 2025

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần 3-2025: Khai mở động lực mới cho tăng trưởng GDP

Nhiều giải pháp đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8,3% - 8,5% trong năm 2025 đã được cơ quan quản lý, các chuyên gia và doanh nghiệp thảo luận sôi nổi

