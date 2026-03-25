Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang có nhiều biến động nhanh chóng và phức tạp do căng thẳng địa chính trị gia tăng, đặc biệt là tình hình xung đột leo thang ở Trung Đông, đã khiến thị trường năng lượng, tài chính biến động mạnh; làm gián đoạn chuỗi cung ứng và xu hướng bảo hộ thương mại..., cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức mới trong quá trình duy trì sản xuất, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Nhằm tạo diễn đàn trao đổi, phân tích và chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhà quản lý, chuyên gia kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp về các giải pháp ứng phó hiệu quả với những biến động của môi trường kinh tế toàn cầu, Báo Người Lao Động tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần 1/2026 với chủ đề: "Doanh nghiệp trước cú sốc địa chính trị toàn cầu: Ứng phó thế nào?".

Sự kiện diễn ra lúc 8 giờ ngày 26-3 tại hội trường Báo Người Lao Động (123-127 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP HCM) và kết nối đến các điểm cầu và trực tuyến trên các nền tảng của Báo.

Diễn đàn dự kiến có sự tham dự của đại diện các bộ, ngành trung ương; lãnh đạo địa phương; các chuyên gia kinh tế, các tham tán thương mại; lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Thông qua các tham luận, trao đổi và thảo luận tại diễn đàn, chương trình kỳ vọng góp phần làm rõ những tác động của các biến động địa chính trị đối với kinh tế Việt Nam; đồng thời đề xuất các giải pháp giúp doanh nghiệp chủ động thích ứng, nâng cao năng lực chống chịu và tận dụng các cơ hội mới trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.