Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 - một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mới của Thành phố mang tên Bác, Báo Người Lao Động tổ chức Hội thảo "TP HCM – Tầm nhìn mới, khát vọng mới" vào lúc 8 giờ sáng ngày 9-10.

Hội thảo được tổ chức với mong muốn tạo không gian trao đổi, hiến kế, chia sẻ tầm nhìn và khát vọng phát triển cho TP HCM trong giai đoạn 2025 – 2030 và tầm nhìn xa hơn. Đây cũng là dịp để các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp cùng nhìn lại những thành tựu, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, từ đó đề xuất những giải pháp, mô hình, chính sách đột phá giúp TP HCM tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong là "thành phố của đổi mới, sáng tạo, nghĩa tình và phát triển bền vững".

Kết quả hội thảo sẽ được tổng hợp thành kiến nghị, giải pháp thiết thực gửi tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM, thể hiện vai trò của Báo Người Lao Động trong việc kết nối trí tuệ và đồng hành cùng sự phát triển của thành phố.

📅 Hội thảo diễn ra lúc 8 giờ sáng, ngày 9-10-2025

🏛️ Tại Tòa soạn Báo Người Lao Động, 127 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP HCM

🌐 Hội thảo sẽ được trực tuyến trên các nền tảng của báo