Kinh tế TP HCM quý III/2025 tăng trưởng vượt dự báo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Kinh tế TP HCM quý III/2025 tăng trưởng vượt dự báo

Thái Phương

(NLĐO) – GRDP quý III ở TP HCM tăng 8,11% so với cùng kỳ, trong xu hướng tốt dần lên.

Chi cục Thống kê TP HCM vừa có báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2025. Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn TP HCM (GRDP) quý III tăng 8,11% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn 0,87 điểm % so với quý II. 

"Xu hướng kinh tế thành phố tốt dần lên, quý sau cao hơn quý trước, trái ngược với dự báo từ đầu năm của các tổ chức quốc tế khi nhận định 6 tháng cuối năm sẽ giảm do tác động thuế quan của Mỹ. 

Các giải pháp điều hành, quyết tâm vận hành siêu đô thị với quy mô kinh tế chiếm ¼ cả nước đang đạt hiệu quả" - Chi cục Thống kê thành phố nêu.

Tăng trưởng kinh tế tích cực trong quý III đã góp phần đưa tăng trưởng 9 tháng của siêu đô thị đạt 7,07%, cao hơn 0,51 điểm % so mức tăng nửa đầu năm nay.

Trong các động lực tăng trưởng chính, khu vực dịch vụ dẫn đầu khi tăng 8,59%, chiếm 51,6% kinh tế thành phố nhưng đóng góp đến 61,2% vào tăng trưởng. 

Các ngành thương mại, trong đó hoạt động thương mại điện tử đóng góp tích cực; hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng cao nhất 11,73%...

Tăng trưởng kinh tế TP HCM qúy III năm 2025 đạt 8 , 11 % so với cùng kỳ - Ảnh 2.

Năm 2025, TP HCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 8,5%. Như vậy, để đạt được, đầu tàu kinh tế phải bứt tốc hai con số trong 3 tháng cuối, ước phải từ 12-13% trở lên.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 6,9% so với cùng kỳ. Động lực chính tiếp tục đến từ chế biến, chế tạo. Theo khảo sát của Chi cục Thống kê, dự báo tình hình sản xuất kinh doanh trong quý IV/2025 sẽ tốt hơn so với quý trước.

"Dù doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức như chi phí đầu vào tăng cao, nhu cầu đổi mới công nghệ và biến động đơn hàng xuất khẩu. Nhưng với nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, hoạt động sản xuất công nghiệp trong tháng 9 năm 2025 trên địa bàn ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc. Các ngành công nghiệp trọng điểm và ngành truyền thống đều tăng trưởng tích cực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố" – Chi cục Thống kê nêu.

Về các giải pháp thúc đẩy kinh tế thành phố những tháng cuối năm cho mục tiêu tăng trưởng cao, Thạc sĩ Cao Minh Nghĩa, Phó trưởng Phòng Nghiên cứu Phát triển, Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM, kiến nghị một số giải pháp cần ưu tiên là đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; kích cầu tiêu dùng nội địa; phát triển mạnh du lịch. Trong đó, giải ngân 100% kế hoạch vốn là điều kiện tiên quyết để kích thích tăng trưởng ngắn hạn, nhất là với các dự án hạ tầng giao thông, logistics, chống ngập và chuyển đổi năng lượng.

"Thành phố cần cơ chế "tổ công tác đặc biệt" để tháo gỡ thủ tục, áp KPI minh bạch, thưởng - phạt rõ ràng với từng chủ đầu tư. Hiện tiêu dùng chiếm hơn 60% cơ cấu GRDP dịch vụ, cần tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung, hội chợ liên vùng, giảm chi phí logistics và thanh toán để hỗ trợ sức mua người dân" – ông Nghĩa nêu.

Tăng trưởng kinh tế TP HCM qúy III năm 2025 đạt 8 , 11 % so với cùng kỳ - Ảnh 3.

Nguồn: Chi cục Thống kê TP HCM

Theo Thống kê TP HCM, với việc mở rộng không gian phát triển theo mô hình chính quyền đô thị hai cấp với định hướng "1 trung tâm, 3 khu vực, 1 đặc khu", đã tạo dư địa mới cho tăng trưởng. Tuy nhiên, giai đoạn đầu vận hành còn chưa khai thác hết tiềm năng từng khu vực; thành phố đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện cơ chế phối hợp.


Tin liên quan

Động lực tăng trưởng mới của TP HCM (*): Hướng đến trung tâm kinh tế số khu vực

Động lực tăng trưởng mới của TP HCM (*): Hướng đến trung tâm kinh tế số khu vực

TP HCM có đủ điều kiện trở thành siêu đô thị phát triển kinh tế số vươn tầm khu vực

Cột mốc quan trọng với Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài

(NLĐO) - Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài trở thành vùng động lực mới, cực tăng trưởng kinh tế có tầm cạnh tranh với khu vực và quốc tế.

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần 3-2025: Mổ xẻ những rào cản

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các lĩnh vực sẽ góp phần rất lớn vào mục tiêu tăng trưởng GDP 8,3%-8,5% năm 2025

thương mại điện tử kinh tế TPHCM tăng trưởng kinh tế du lịch TPHCM kinh tế số GRDP tphcm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo