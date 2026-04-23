Sáng nay (23-4), lúc 9 giờ sẽ diễn ra Talkshow "Dân số và bài toán nguồn nhân lực quốc gia" do Báo Người Lao Động tổ chức.

Trong những năm gần đây, chúng ta nói rất nhiều đến tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI)... Nhưng có một yếu tố mang tính nền tảng, quyết định sự phát triển bền vững của đất nước, đó là dân số và nguồn nhân lực.

Sáng nay (23-4), lúc 9 giờ sẽ diễn ra Talkshow "Dân số và bài toán nguồn nhân lực quốc gia" do Báo Người Lao Động tổ chức

Thực tế cho thấy, mức sinh tại nhiều đô thị lớn, trong đó có TPHCM, đang giảm xuống dưới mức thay thế. Điều đáng nói là phía sau những con số này không đơn thuần là sự thay đổi trong lựa chọn cá nhân, mà còn phản ánh những áp lực rất thực tế về kinh tế, việc làm, nhà ở, chi phí sống và môi trường nuôi dạy con cái.

Nếu xu hướng này tiếp diễn, trong 20-30 năm tới, chúng ta có thể đối mặt với nguy cơ thiếu hụt lao động, già hóa dân số nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội và cả năng lực cạnh tranh quốc gia.

Chính vì vậy, Báo Người Lao Động tổ chức Talkshow "Dân số và bài toán nguồn nhân lực quốc gia" với mong muốn góp thêm một tiếng nói, một góc nhìn để nhìn nhận rõ hơn mối liên hệ giữa dân số hôm nay và nguồn nhân lực ngày mai.

Báo Người Lao Động kỳ vọng chương trình không chỉ dừng lại ở việc phân tích thực trạng, mà còn mở ra những trao đổi thẳng thắn, đa chiều, từ đó gợi ra các giải pháp thiết thực, từ chính sách, doanh nghiệp cho đến nhận thức của mỗi người trẻ.

Bởi lẽ, quyết định của mỗi cá nhân hôm nay không chỉ là câu chuyện của một gia đình, mà còn góp phần định hình tương lai của cả xã hội.

Tham dự Talkshow "Dân số và bài toán nguồn nhân lực quốc gia", có GS-TS Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; TS Nguyễn Thụy Vũ, Viện trưởng Viện Đào tạo và Nâng cao TPHCM; ThS Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số TPHCM.

Đặc biệt có sự tham dự của các bạn sinh viên Trường Đại học Mở TPHCM và Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.