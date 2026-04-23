Báo Người Lao Động tổ chức Talkshow "Dân số và bài toán nguồn nhân lực quốc gia"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Báo Người Lao Động tổ chức Talkshow "Dân số và bài toán nguồn nhân lực quốc gia"

PHAN ANH

(NLĐO) - Báo Người Lao Động mong muốn góp thêm một tiếng nói, một góc nhìn để nhìn nhận rõ hơn mối liên hệ giữa dân số hôm nay và nguồn nhân lực ngày mai

Sáng nay (23-4), lúc 9 giờ sẽ diễn ra Talkshow "Dân số và bài toán nguồn nhân lực quốc gia" do Báo Người Lao Động tổ chức.

Trong những năm gần đây, chúng ta nói rất nhiều đến tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI)... Nhưng có một yếu tố mang tính nền tảng, quyết định sự phát triển bền vững của đất nước, đó là dân số và nguồn nhân lực.

Báo Người Lao Động tổ chức Talkshow "Dân số và bài toán nguồn nhân lực quốc gia" - Ảnh 1.

Sáng nay (23-4), lúc 9 giờ sẽ diễn ra Talkshow "Dân số và bài toán nguồn nhân lực quốc gia" do Báo Người Lao Động tổ chức

Thực tế cho thấy, mức sinh tại nhiều đô thị lớn, trong đó có TPHCM, đang giảm xuống dưới mức thay thế. Điều đáng nói là phía sau những con số này không đơn thuần là sự thay đổi trong lựa chọn cá nhân, mà còn phản ánh những áp lực rất thực tế về kinh tế, việc làm, nhà ở, chi phí sống và môi trường nuôi dạy con cái.

Nếu xu hướng này tiếp diễn, trong 20-30 năm tới, chúng ta có thể đối mặt với nguy cơ thiếu hụt lao động, già hóa dân số nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội và cả năng lực cạnh tranh quốc gia.

Chính vì vậy, Báo Người Lao Động tổ chức Talkshow "Dân số và bài toán nguồn nhân lực quốc gia" với mong muốn góp thêm một tiếng nói, một góc nhìn để nhìn nhận rõ hơn mối liên hệ giữa dân số hôm nay và nguồn nhân lực ngày mai.

Báo Người Lao Động kỳ vọng chương trình không chỉ dừng lại ở việc phân tích thực trạng, mà còn mở ra những trao đổi thẳng thắn, đa chiều, từ đó gợi ra các giải pháp thiết thực, từ chính sách, doanh nghiệp cho đến nhận thức của mỗi người trẻ.

Bởi lẽ, quyết định của mỗi cá nhân hôm nay không chỉ là câu chuyện của một gia đình, mà còn góp phần định hình tương lai của cả xã hội.

Tham dự Talkshow "Dân số và bài toán nguồn nhân lực quốc gia", có GS-TS Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; TS Nguyễn Thụy Vũ, Viện trưởng Viện Đào tạo và Nâng cao TPHCM; ThS Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số TPHCM.

Đặc biệt có sự tham dự của các bạn sinh viên Trường Đại học Mở TPHCM và Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.

Dân số và bài toán nguồn nhân lực quốc gia (*): Những con số mang theo lời cảnh báo

Dân số và bài toán nguồn nhân lực quốc gia (*): Những con số mang theo lời cảnh báo

Dân số và bài toán nguồn nhân lực quốc gia (*): Dân số bền vững là bài toán tổng thể

Dân số và bài toán nguồn nhân lực quốc gia

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo