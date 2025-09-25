HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Báo Người Lao Động tổ chức talkshow "Đổi mới tuyển sinh ĐH, CĐ ra sao?"

Huy Lân

(NLĐO)- Đổi mới tuyển sinh năm 2026 cùng những năm tiếp theo là yêu cầu đặt ra khi kỳ tuyển sinh năm 2025 vừa qua gặp nhiều sự cố.

Vào lúc 14 giờ ngày mai, 26-9, Báo Người Lao Động tổ chức chương trình talkshow - trực tuyến: "Đổi mới tuyển sinh ĐH, CĐ ra sao?" với sự tham gia của các chuyên gia và đại diện đến từ các trường ĐH.

Talkshow - trực tuyến: Đổi mới tuyển sinh đại học, cao đẳng ra sao? - Ảnh 1.

Thí sinh trúng tuyển vào Trường ĐH Ngân hàng TP HCM trong kỳ tuyển sinh năm 2025 làm thủ tục nhập học

Các diễn giả, chuyên gia tham gia tư vấn gồm có: TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo (ĐHQG TP HCM); PGS-TS Nguyễn Văn Thụy, Trưởng Phòng Tuyển sinh và Truyền thông - Trường ĐH Ngân hàng TP HCM; ThS Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng Ban Truyền thông - Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP HCM); ThS Dương Thị Kim Phượng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh - Trường ĐH Giao thông Vận tải TP HCM.

Tại buổi talkshow, các chuyên gia sẽ phân tích, đánh giá những kết quả, tồn tại ở kỳ tuyển sinh ĐH 2025 và cùng thảo luận đưa ra những giải pháp đổi mới cho mùa tuyển sinh ĐH năm 2026 tới cùng các năm tiếp theo, hướng đến một hệ thống tuyển sinh minh bạch, hiệu quả và công bằng hơn.

Vừa qua, Bộ GD-ĐT đã tổ chức Hội nghị giáo dục ĐH năm 2025 để nhìn lại kết quả một năm qua và xác định nhiệm vụ cho năm tới.

Tại hội nghị này, Bộ GD-ĐT đã phát phiếu khảo sát cho kỳ tuyển sinh ĐH năm 2026 đến hơn 200 trường ĐH. Trong đó, với phương thức xét tuyển bằng học bạ THPT, Bộ GD-ĐT đề xuất 2 phương án hoặc là bỏ hoặc là tiếp tục thực hiện.

Trong phiếu thăm dò, Bộ GD-ĐT còn lấy ý kiến về số lượng nguyện vọng với mỗi thí sinh. Bộ đưa ra 3 phương án để các trường cho ý kiến gồm: Tối đa 5, 10 nguyện vọng hoặc tiếp tục không giới hạn số nguyện vọng.

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025: Gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025: Gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển

Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 29-7 đến 5-8. Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên hệ thống, chậm nhất đến 17 giờ 30 phút ngày 30-8

Tuyển sinh ĐH 2025: Rà soát dữ liệu để lọc ảo

Nếu chưa công khai quy đổi điểm trúng tuyển, các trường ĐH sẽ không thể tải dữ liệu, thông tin xét tuyển từ hệ thống

Những vấn đề "nóng" nhất trong tuyển sinh ĐH 2025

Báo Người Lao Động tổ chức Talkshow: "Điểm mới trong tuyển sinh ĐH 2025". Đây là chương trình khởi động chuỗi chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" lần 24

