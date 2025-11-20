HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Báo Người Lao Động tổ chức talkshow: “Sự nguy hiểm của viêm màng não: Phát hiện, điều trị ra sao?

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Các bác sĩ sẽ cung cấp thông tin chính thống về bệnh, hướng dẫn cách nhận biết sớm triệu chứng, biện pháp phòng ngừa căn bệnh nguy hiểm viêm màng não.

Theo các bác sĩ, viêm màng não do não mô cầu là một trong những bệnh nhiễm khuẩn cấp tính nguy hiểm. Bệnh có thể diễn tiến rất nhanh chỉ trong vài giờ và để lại nguy cơ tử vong cao nếu không được phát hiện, can thiệp kịp thời.

Talkshow: “Sự nguy hiểm của viêm màng não – phát hiện và điều trị ra sao? - Ảnh 1.

Bệnh viêm màng não do não mô cầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính nguy hiểm. Bệnh diễn tiến nhanh với nguy cơ tử vong cao chỉ trong vài giờ

Viêm màng não xảy ra quanh năm nhưng thường gia tăng vào thời điểm giao mùa, đặc biệt tại những môi trường tập thể như nhà trẻ, trường học, ký túc xá – nơi nguy cơ lây nhiễm cao. Bệnh có thể gặp ở cả trẻ nhỏ lẫn người lớn khiến công tác phòng ngừa và giám sát càng trở nên cấp thiết.

Những số liệu và cảnh báo nêu trên cho thấy viêm màng não không chỉ là vấn đề y tế mà còn là nỗi lo sức khỏe cộng đồng. Việc nhận diện sớm dấu hiệu nguy hiểm, hiểu đúng đường lây truyền và biết cách xử trí ban đầu đóng vai trò quyết định trong việc bảo vệ tính mạng người bệnh.

Xuất phát từ thực tế này, Báo Người Lao Động tổ chức talkshow với chủ đề: "Sự nguy hiểm của viêm màng não: Phát hiện và điều trị ra sao?".

Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ chiều mai, 21-11.

Tại đây, các chuyên gia sẽ cung cấp thông tin chính thống về bệnh, hướng dẫn cách nhận biết sớm triệu chứng, biện pháp phòng ngừa hiệu quả cũng như các bước xử trí ban đầu khi nghi ngờ mắc bệnh.

Tham dự chương trình gồm có:

-BSCK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

-PGS-TS-BS Nguyễn Thị Cẩm Hường, Trưởng Khoa Nhiễm C-Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM.

Talkshow được tường thuật trực tuyến trên báo điện tử Người Lao Động tại địa chỉ: www.nld.com.vn và phát trên các nền tảng số của báo.

Bạn đọc quan tâm có thể gửi câu hỏi ngay dưới bản tin để được các bác sĩ giải đáp trực tiếp trong chương trình.

tiêm vắc-xin cung cấp thông tin sức khỏe cộng đồng viêm màng não nguy cơ tử vong cao bệnh viêm màng não
