Sức khỏe

Ngày 14-8, Báo Người Lao Động tổ chức talkshow: Nhận diện đột quỵ, tận dụng giờ vàng

Hải Yến

(NLĐO) - Tại Việt Nam có 135.999 người tử vong do đột quỵ, đưa đột quỵ trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các bệnh lý tim mạch.

Theo các thống kê y tế toàn cầu, mỗi năm, thế giới ghi nhận khoảng 12,2 triệu ca đột quỵ mới. Đáng lo ngại hơn, hậu quả để lại là vô cùng nặng nề khi tới 71% bệnh nhân mất hoàn toàn khả năng lao động sau đột quỵ. Bên cạnh đó, chi phí điều trị, chăm sóc dài hạn cho bệnh nhân đột quỵ chiếm tới 1,12% GDP toàn cầu. Điều này không chỉ là gánh nặng với cá nhân, gia đình mà cả xã hội.

Nhận diện đột quỵ, tận dụng giờ vàng - Ảnh 1.

Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 14-8

Tại Việt Nam, theo báo cáo "Gánh nặng bệnh tật toàn cầu năm 2019", có tới 135.999 người tử vong do đột quỵ, đưa đột quỵ trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các bệnh lý tim mạch. 

Tỉ lệ mắc mới ở nước ta ước tính đạt 222 ca/100.000 dân mỗi năm, trong khi tỉ lệ hiện mắc lên tới 1.541 ca/100.000 dân, thuộc nhóm cao nhất tại khu vực Đông Nam Á.

Những con số này không chỉ là dữ liệu y tế mà là hồi chuông cảnh tỉnh để mỗi người dân cần trang bị kiến thức đầy đủ về đột quỵ nhằm phòng ngừa từ sớm và xử trí cấp cứu đúng cách.

Từ thực tế này, Báo Người Lao Động tổ chức talkshow với chủ đề: "Nhận diện đột quỵ, tận dụng giờ vàng".

Tại chương trình, các chuyên gia sẽ giải đáp những thắc mắc cũng như khuyến cáo cách nhận biết sớm các dấu hiệu đột quỵ, hiểu đúng về "giờ vàng" trong cấp cứu đột quỵ, từ đó nâng cao cơ hội sống.

Thành phần tham dự gồm: 

- TS-BS Võ Văn Tân, Trưởng Khoa Nội Thần kinh - Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP HCM.

- BSCK1 Hồ Thanh Lịch, Trưởng Khoa Nội tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

- BSCK1 Dương Thị Hồng Nhung, Phụ trách Khoa Thần kinh - Đột quỵ - Bệnh viện Gia An 115 TP HCM.

Chương trình không chỉ là cơ hội để người dân tiếp cận thông tin chính thống từ các bác sĩ đầu ngành mà còn là diễn đàn để đặt câu hỏi, chia sẻ lo lắng, thắc mắc xoay quanh căn bệnh này.  

Mời bạn đọc có thắc mắc cần giải đáp liên quan đến chủ đề trên gửi câu hỏi phía dưới bản tin các chuyên gia sẽ trực tiếp giải đáp trong chương trình.

