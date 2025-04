Báo Người Lao Động trao 150 suất hỗ trợ học tập tại 3 huyện ở Long An

Chiều 18-4, tại UBND huyện Thạnh Hóa (tỉnh Long An), Chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" do Báo Người Lao Động tiếp nhận và quản lý đã trao 50 suất hỗ trợ học tập (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 50 học sinh nghèo và cận nghèo trên địa bàn huyện Thạnh Hóa.

Ông Nguyễn Trọng Cần, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa, phát biểu tại buổi trao hỗ trợ học tập

Phát biểu tại buổi trao suất hỗ trợ học tập, ông Nguyễn Trọng Cần – Phó Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa - cho biết hiện nay, trên địa bàn huyện có 11.868 trẻ em. Trong đó, có 142 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, 439 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Với tinh thần "không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau", thời gian qua, UBND huyện và các xã, thị trấn đã không ngừng quan tâm, chăm lo thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng và hỗ trợ đột xuất khi các em gặp khó khăn; thường xuyên thăm hỏi, tặng quà và tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... nhân dịp Tết Nguyên đán, Quốc tế Thiếu nhi 1-6 và ngày Tết Trung thu. Bên cạnh đó, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện cũng luôn đồng hành, sẻ chia và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho các em.

Trao suất hỗ trợ học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

"Để có được buổi lễ trao quà hôm nay, đó là kết quả sự quan tâm của Báo Người Lao Động đã tài trợ 50 suất hỗ trợ học tập trị giá 50 triệu đồng. Thay mặt UBND huyện, tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Ban Biên tập Báo Người Lao Động đã dành những tình cảm và những phần quà ý nghĩa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học trên địa bàn huyện Thạnh Hóa" - ông Cần phát biểu.

Sáng cùng ngày, tại huyện Đức Huệ, UBND tỉnh Long An tổ chức Lễ phát động chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 4 năm 2025 trên địa bàn tỉnh Long An.

Đại biểu và học sinh tham dự lễ phát động

Các đại biểu trao những suất hỗ trợ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Huệ

Học sinh huyện Đức Huệ nhận hỗ trợ học tập từ Báo Người Lao Động

Tại sự kiện này, Chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" đã trao 50 suất hỗ trợ học tập (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đức Huệ.

Trong buổi lễ, ban tổ chức còn nhận được nhiều sự đóng góp về sách và quà cho các trường học và cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thừa ủy quyền của UBND tỉnh Long An, ông Huỳnh Cao Chánh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh – đã phát biểu tại lễ phát động.

Ông Huỳnh Cao Chánh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Long An, phát biểu tại lễ phát động

Theo đó, thời gian qua, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đã chỉ đạo, tổ chức triển khai nhiều hoạt động thiết thực, lan tỏa ý nghĩa, thông điệp về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, thúc đẩy phong trào đọc sách trong quần chúng nhân dân. Riêng năm 2025, các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp trong tỉnh đã hưởng ứng, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, hấp dẫn.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo để Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được lan tỏa sâu rộng, thiết thực.

"Lễ phát động hôm nay chúng ta mong muốn gửi đi thông điệp của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam đó là: "Văn hóa đọc - Kết nối cộng đồng", "Cùng sách bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", "Đọc sách - làm giàu tri thức, nuôi dưỡng khát vọng, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo". Qua đó, thúc đẩy phát triển phong trào đọc sách, tặng sách, nhân rộng các mô hình hay, phát huy Văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" – ông Huỳnh Cao Chánh phát biểu.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Long An ghi nhận, trân trọng cảm ơn sự đồng hành, hưởng ứng của Báo Người Lao Động; Công ty Cổ phần Sách và Dịch vụ Văn hóa; Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học; Nhà sách FAHASA; Công ty Cổ phần In Long An; VNPT Long An; Viettel Long An; MobiFone tỉnh Long An đã ủng hộ các phần quà ý nghĩa cho các trường, cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đức Huệ. Đồng thời đánh giá cao UBND huyện Đức Huệ đã phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Long An tổ chức thực hiện, đảm bảo các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Lễ phát động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 4 - Năm 2025.

Ban Tổ chức khen thưởng những đơn vị đoạt giải tại hội thi xếp sách nghệ thuật với chủ đề "Cùng sách bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc"

Cũng tại đây, UBND huyện Đức Huệ đã khen thưởng cho những đơn vị đoạt giải cao trong hội thi xếp sách nghệ thuật với chủ đề "Cùng sách bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Với hơn 2.000 bản sách, các đơn vị tham gia hội thi đã sắp xếp trưng bày theo chủ đề về ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tình yêu quê hương đất nước, về biển đảo, về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Ban tổ chức tham quan một gian hàng trưng bày tại lễ phát động

Các gian hàng trưng bày sách tại lễ phát động

Đây là một hoạt động vừa chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 4 năm 2025, vừa là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt, góp phần tôn vinh các giá trị và khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của văn hóa đọc, giá trị của sách trong đời sống xã hội, ý thức và sự phát triển trong cộng đồng.

Đơn vị đoạt giải nhất hội thi xếp sách nghệ thuật với chủ đề "Cùng sách bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" là đơn vị xã Bình Thành, huyện Đức Huệ

Đơn vị đoạt giải nhì

Qua ngày sách sẽ giúp bạn đọc, nhất là giới trẻ, có thêm niềm tin yêu đối với sách, tôn vinh văn hóa đọc và nhằm giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước.

Đại diện Báo Người Lao Động trao những suất hỗ trợ học tập cho học sinh huyện Cần Giuộc

Ông Huỳnh Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc, trao những suất hỗ trợ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Trước đó, vào ngày 17-4, Chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" đã trao 50 suất hỗ trợ học tập cho 50 học sinh nghèo và cận nghèo trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Các đại biểu trao những suất hỗ trợ học tập cho học sinh

Niềm vui của một nữ sinh sau khi nhận được hỗ trợ

Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc tặng hoa cảm ơn Báo Người Lao Động

Tính từ năm 2022 đến nay, chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" đã trao hơn 1,5 tỉ đồng tại Long An. Đây cũng là địa phương nhận số lượng học bổng nhiều nhất trong khu vực ĐBSCL.