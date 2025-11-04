HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Báo Người Lao Động trao 30 triệu đồng tới 2 cháu nhỏ có mẹ tử vong trong bão số 10

Tuấn Minh

(NLĐO)- Trong lúc đi mưu sinh, do mưa bão số 10 gây ngập, chị Lê Thị Thúy ở Thanh Hóa đã sa chân xuống cống nước dẫn tới tử vong, để lại 2 con còn thơ dại

Chiều 3-11, Phóng viên Báo Người Lao Động phối hợp với Ủy ban MTTQ xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa trao tặng số tiền 30 triệu đồng là tấm lòng của bạn đọc gửi tặng gia đình 3 bố con anh Võ Minh Phương (SN 1989; ngụ thôn Sao Vàng 1, xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa) có vợ là chị Lê Thị Thúy (SN 1991) gặp nạn tử vong khi đang đi mưu sinh trong bão số 10.

Báo Người Lao Động trao 30 triệu đồng tới 2 cháu nhỏ có mẹ tử vong trong bão số 10 - Ảnh 1.

Phóng viên Báo Người Lao Động cùng đại diện chính xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa trao tiền bạn đọc Báo Người Lao Động ủng hộ tới gia đình chị Lê Thị Thúy

Chị Thúy mất đi để lại cho anh Phương 2 đứa con gái còn thơ dại là Võ Ánh Dương đang học lớp 3 và Võ Ngọc Hân mới 5 tuổi. Thời điểm chúng tôi đến, anh Phương đang bận đi làm, chỉ có cháu lớn ở nhà với người ông nội đã già yếu, còn cháu bé đang đi nhà trẻ.

Thắp nén nhang cho người con dâu vắn số, ông Võ Minh Xuân (bố chồng nạn nhân) cho biết gia đình con trai ông rất vất vả, tích cóp mãi mới xây được căn nhà để có chỗ che mưa nắng. Nhà chưa kịp sơn thì chị Thúy gặp nạn ra đi, anh Phương thành cảnh "gà trống nuôi con".

Từ ngày con dâu mất, ông Xuân phải thường xuyên qua nhà để trưa đón cháu lớn đi học về rồi lo cơm nước cho cháu, còn anh Phương đi làm công nhân tới tối mịt mới về.

Đón nhận tấm lòng của bạn đọc Báo Người Lao Động, ông Võ Minh Xuân xúc động cho biết đây là số tiền quý giá để con trai ông lo cho 2 con nhỏ ăn học, giúp gia đình vượt qua được thời điểm khó khăn hiện nay. "Gia đình xin cảm ơn món quà ý nghĩa bạn đọc Báo Người Lao Động đã trao tặng cho con, cháu chúng tôi"- ông Xuân bày tỏ.

Báo Người Lao Động trao 30 triệu đồng tới 2 cháu nhỏ có mẹ tử vong trong bão số 10 - Ảnh 2.

Cháu Võ Ánh Dương cùng người ông trước bàn thờ mẹ

Bà Nguyễn Thị Luân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hoằng Phú, cho biết gia đình anh Phương, chị Thúy có hoàn cảnh khó khăn, chị Thúy đang là đối tượng hưởng bảo trợ của địa phương. "Chị Thúy mất đi, thêm khó khăn cho anh Phương. Chính quyền địa phương cũng đã kêu gọi các tổ chức đoàn thể, con em trong xã chung tay hỗ trợ để gia đình anh Phương vơi đi phần nào mất mát, sớm ổn định cuộc sống. Số tiền bạn đọc Báo Người Lao Động hỗ trợ, chúng tôi sẽ đề nghị gia đình sử dụng đúng mục đích cho 2 cháu ăn học" - bà Luân cho hay.

Trước đó, vào 8 giờ sáng ngày 1-10, chị Thúy đạp xe đến khu vực bị ngập lụt để mưu sinh (chị Thúy làm nghề thu gom đồng nát), nhưng đến 10 giờ vẫn chưa thấy trở về. Chờ lâu không thấy vợ về, anh Phương đã báo cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm.

Đến 10 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy chị Thúy đã tử vong do bị ngã xuống mương nước tại khu vực mặt bằng dân cư đang thi công.

Tin liên quan

Báo Người Lao Động tiếp nhận 200 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung

Báo Người Lao Động tiếp nhận 200 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung

(NLĐO) - Tính từ ngày 30-10 đến sáng 31-10, chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động đã tiếp nhận gần 260 triệu đồng ủng hộ từ bạn đọc

Chương trình "Trái tim miền Trung": Quà cứu trợ từ Báo Người Lao Động đến đúng lúc bà con cần nhất !

(NLĐO) - Chiều 30-10, đoàn công tác Báo Người Lao Động đã xuyên qua dòng nước lũ mang quà cứu trợ đến với người dân đang chịu cảnh ngập lũ ở TP Huế

Báo Người Lao Động trao 20 suất quà cho bệnh nhân nghèo ở vùng lũ dữ TP Huế

(NLĐO) - Trong lũ dữ, người bình thường vốn đã khó khăn, với các bệnh nhân thì khó khăn gấp bội. Bởi vậy, món quà của Báo Người Lao Động rất kịp thời, ý nghĩa

