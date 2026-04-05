Báo Người Lao Động trao giải cuộc thi viết về cà phê - trà Việt 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Báo Người Lao Động trao giải cuộc thi viết về cà phê - trà Việt 2026

PHAN ANH; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

(NLĐO) - Hàng trăm bài viết mộc mạc mà sâu lắng đã kể những câu chuyện về ký ức, gia đình, công việc… qua ly cà phê, tách trà, chạm đến cảm xúc người đọc

Chiều 5-4, tại Trung tâm Thương mại GigaMall (phường Hiệp Bình, TPHCM), trong khuôn khổ buổi tổng kết Lễ hội "Tôn vinh Cà phê - Trà Việt" lần 4 - năm 2026, Báo Người Lao Động đã trao giải Cuộc thi viết "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026.

Đại biểu tham dự buổi tổng kết Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" lần 4 - 2026

Dự lễ tổng kết có ông Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Hữu Đạt, Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại TPHCM; ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; bà Nguyễn Thị Minh Châu, Tổng Thư ký Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam; ông Phan Tấn Phúc, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gigamall Việt Nam; cùng lãnh đạo các doanh nghiệp; các nhạc sĩ, nghệ sĩ.

Lãnh đạo Báo Người Lao Động cùng đại biểu buổi tổng kết Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" lần 4 - 2026

Phía báo Người Lao Động, có Nhà báo - TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập, Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ hội "Tôn vinh Cà phê - Trà Việt" lần 4 - năm 2026.

Đặc biệt là sự tham dự các tác giả đoạt giải Cuộc thi viết "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026.

Gần 400 tác phẩm dự thi

Cuộc thi viết "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026 chính thức phát động, nhận và đăng bài dự thi của bạn đọc từ ngày 8-3 đến ngày 29-3-2026.

Clip Lan toả tình yêu về cà phê - trả Việt. Thực hiện: Thanh Long - Thảo Nguyên - Mỹ Uyên

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, Ban Tổ chức đã nhận được gần 400 tác phẩm gửi về dự thi, bao gồm nhiều bài viết ngắn (tối đa 400 từ) và một số video clip, tạo nên không khí sôi nổi và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Cuộc thi viết "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026 nhận gần 400 tác phẩm dự thi

Các tác phẩm không chỉ đa dạng về hình thức mà còn phong phú về nội dung, thể hiện cảm tình sâu sắc dành cho hai loại thức uống gắn bó lâu đời với đời sống văn hóa Việt Nam: cà phê và trà. Trong số hơn 300 tác phẩm dự thi, 50 tác phẩm xuất sắc đã được tuyển chọn, đăng tải trên báo điện tử và lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng như YouTube, Facebook, TikTok…

7 tác phẩm xuất sắc nhất đoạt giải

Từ 50 tác phẩm xuất sắc, Báo Người Lao Động đã chọn 7 tác phẩm xuất sắc nhất để trao một Giải Nhất, một Giải Nhì, hai Giải Ba và ba Giải Khuyến khích.

Đại diện Ban Tổ chức công bố kết quả cuộc thi.

Cụ thể: Giải Nhất trao cho tác phẩm "Cà phê, Báo Người Lao Động và tôi" của tác giả Nguyễn Việt Quốc (TPHCM).

Nhà báo-TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động trao giải và chúc mừng tác giả đoạt Giải Nhất

Giải Nhì trao cho tác phẩm "Trà, cà phê kết nối gia đình" của tác giả Nguyễn Thị Hậu (TPHCM).

Ông Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao Giải Nhì cho tác giả Nguyễn Thị Hậu.

Hai Giải Ba trao cho tác phẩm "Cà phê rang củi - hương vị mộc mạc từ buôn làng" của tác giả H Ming Hđơk (Đắk Lắk) và tác phẩm "Giọt cà phê và giọt guitar" của tác giả Nguyễn Hoàng Hoa (TPHCM).

Trao Giải Ba cho tác giả H Ming Hđơk.

Ban tổ chức chức trao Giải Ba của cuộc thi viết.

Ba Giải Khuyến khích trao cho tác giả Nguyễn Thái Thịnh (Vĩnh Long) - có bài dự thi được đăng sớm nhất với tác phẩm "Ly cà phê trước giờ làm nhiệm vụ"; tác giả Hoàng Quang Hiển (TPHCM) - có bài dự thi có lượt xem nhiều nhất với tác phẩm "Đừng để cà phê pha phin chết mòn"; tác giả Đào Thị Bạch (Hưng Yên) - có bài dự thi viết về thương hiệu hay nhất với tác phẩm "Đôi bàn tay sương giá dệt linh hồn trà Việt". Tác giả Đào Thị Bạch do ở xa nên không thể tham gia lễ trao giải trực tiếp.

Tác giả Nguyễn Thái Thịnh nhận Giải Khuyến khích. Đây là tác giả có bài dự thi được đăng sớm nhất.

Tác giả Hoàng Quang Hiển nhận Giải Khuyến khích, Đây là tác giả có bài dự thi có lượt xem nhiều nhất.

Mức tiền thưởng: Giải Nhất 10 triệu đồng; Giải Nhì 6 triệu đồng; Giải Ba 4 triệu đồng mỗi giải; Giải Khuyến khích 2 triệu đồng mỗi giải.

Cà phê - trà không chỉ để thưởng thức mà còn để kết nối

Giao lưu tại lễ trao giải, các tác giả đoạt giải đều xúc động, chia sẻ Báo Người Lao Động đã tạo ra một sân chơi vừa thú vị, tao nhã, vừa hữu ích khi việc uống cà phê - trà không chỉ là thói quen mà đã trở thành một phần văn hóa đời sống của người Việt.

Dù mỗi câu chuyện một sắc thái, tất cả đều gặp nhau ở sự mộc mạc, chân thành và sâu lắng. Cà phê - trà không chỉ để thưởng thức mà còn để kết nối con người với con người, với ký ức và với chính mình, để từ đó nuôi dưỡng cảm xúc, gìn giữ những giá trị đẹp đẽ trong đời sống tinh thần.

Tác giả Nguyễn Việt Quốc giao lưu tại lễ trao giải

Tác giả Nguyễn Việt Quốc bày tỏ mình là bạn đọc thường xuyên của Báo Người Lao Động (cả online và báo giấy). Do đó, ngay khi tòa soạn phát động cuộc thi, anh viết bài ngay và may mắn có bài được đăng. Với anh, trà, cà phê và báo giấy là "món ăn" tinh thần mỗi ngày, trong đó, Báo Người Lao Động là tờ báo không thể thiếu, còn cà phê - trà không chỉ để tỉnh táo mà để nuôi dưỡng năng lượng tích cực.

"Cuộc thi đã chạm đến cảm xúc độc giả khi kết nối những thức uống quen thuộc của người Việt. Số lượng lớn bài dự thi từ nhiều đối tượng cho thấy sức lan tỏa rõ rệt. Tôi mong sân chơi ý nghĩa này sẽ tiếp tục được duy trì" - anh bày tỏ.

Tác giả Nguyễn Thị Hậu giao lưu tại lễ trao giải

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Hậu cho hay chị biết đến cuộc thi qua Báo Người Lao Động - tờ báo chị đọc mỗi ngày. Chị tham gia như một cách bày tỏ tình cảm với trà và cà phê - những "cầu nối" gắn kết gia đình, bạn bè và các mối quan hệ.

"Tình yêu trà của tôi bắt đầu từ ký ức về ba má, từ ấm trà nóng mỗi sớm, từ những lần má gửi trà ra chiến trường cho ba. Hương trà vì thế luôn gợi nhắc về gia đình, về những năm tháng đã qua. Còn cà phê đến sau, từ những đêm làm việc miệt mài, rồi trở thành thói quen thân thuộc. Những quán cà phê ở Sài Gòn cũng là nơi tôi viết nên nhiều câu chuyện đời sống" - chị Nguyễn Thị Hậu kể.

Với chị, trà và cà phê giản dị mà sâu lắng: không chỉ để thưởng thức, mà còn để nhớ về con người, ký ức và những điều dễ thương của cuộc sống.

Song hành cùng Lễ hội "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 4, năm 2026 của Báo Người Lao Động tại sảnh tầng 1, Trung tâm thương mại GigaMall mang đến rất nhiều hành trình khám phá, vui chơi đặc sắc cho hàng triệu khách hàng trong tháng 4 và tháng 5 năm nay:

• Lễ hội Hoa Anh Đào Gigamall 2026 tại sảnh ngoài trời Phạm Văn Đồng từ ngày 21-3 đến 3-5-2026: không gian văn hóa Nhật Bản sống động với lễ hội cosplay - anime độc đáo, chương trình ẩm thực, mua sắm hàng Nhật và hàng quốc tế, các hoạt động biểu diễn tôn vinh văn hóa Nhật Bản như múa Yosakoi, biểu diễn võ đạo Kendo - Aikido, trình diễn robot AI… cùng với chương trình bắn pháo hoa từ 19 giờ các ngày thứ bảy và chủ nhật hằng tuần kéo dài suốt mùa lễ hội đến 3-5-2026.

• Công viên công nghệ giải trí đa tầng đẳng cấp quốc tế Gigaversal - Trung tâm thương mại GigaMall tại các tầng B1, L1, L6, L7, L8: với hàng loạt khu trải nghiệm Game 12D+, công nghệ bay siêu thực Fly Over The World, thế giới vô cực Infinity World, The Lost World, khu bowling công nghệ quốc tế, triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan Van Gogh và Những Bậc Thầy Trường Phái Ấn Tượng… với loạt ưu đãi không thể bỏ lỡ: mua 1 vé tặng 1 vé triển lãm, giá vé Game Công Nghệ chỉ từ 120.000 đồng, tham quan miễn phí AI ROBOT HUB… cùng nhiều ưu đãi chào hè.

Tin liên quan

Ngày thứ 2 Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" lần 4 có gì đặc biệt?

Ngày thứ 2 Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" lần 4 có gì đặc biệt?

Nữ TikToker gây phẫn nộ khi chê bánh mì "chỉ đói khát, khổ cực mới ăn"; Mỹ bắt giữ cháu gái tướng Iran… là những tin tức đáng chú ý hôm nay

Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" lần 4 - năm 2026: Nâng cao vị thế cà phê, trà Việt

Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" do Báo Người Lao Động tổ chức nhằm tạo bệ phóng để nâng cao vị thế của cà phê và trà Việt trên bản đồ nông sản thế giới

Tổng kết cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê- trà Việt" năm 2026

(NLĐO)- Cuộc thi không chỉ là nơi thể hiện tài năng mà còn là không gian kết nối giữa người sáng tạo và cộng đồng yêu cà phê, trà Việt

TPHCM cà phê trà báo Người Lao Động Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" cà phê - trà Việt cuộc thi viết về cà phê - trà Việt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo