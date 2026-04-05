Báo Người Lao Động trao giải cuộc thi viết về cà phê - trà Việt 2026

Chiều 5-4, tại Trung tâm Thương mại GigaMall (phường Hiệp Bình, TPHCM), trong khuôn khổ buổi tổng kết Lễ hội "Tôn vinh Cà phê - Trà Việt" lần 4 - năm 2026, Báo Người Lao Động đã trao giải Cuộc thi viết "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026.

Đại biểu tham dự buổi tổng kết Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" lần 4 - 2026

Dự lễ tổng kết có ông Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Hữu Đạt, Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại TPHCM; ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; bà Nguyễn Thị Minh Châu, Tổng Thư ký Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam; ông Phan Tấn Phúc, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gigamall Việt Nam; cùng lãnh đạo các doanh nghiệp; các nhạc sĩ, nghệ sĩ.

Lãnh đạo Báo Người Lao Động cùng đại biểu buổi tổng kết Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" lần 4 - 2026

Phía báo Người Lao Động, có Nhà báo - TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập, Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ hội "Tôn vinh Cà phê - Trà Việt" lần 4 - năm 2026.

Đặc biệt là sự tham dự các tác giả đoạt giải Cuộc thi viết "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026.



Gần 400 tác phẩm dự thi

Cuộc thi viết "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026 chính thức phát động, nhận và đăng bài dự thi của bạn đọc từ ngày 8-3 đến ngày 29-3-2026.

Clip Lan toả tình yêu về cà phê - trả Việt. Thực hiện: Thanh Long - Thảo Nguyên - Mỹ Uyên

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, Ban Tổ chức đã nhận được gần 400 tác phẩm gửi về dự thi, bao gồm nhiều bài viết ngắn (tối đa 400 từ) và một số video clip, tạo nên không khí sôi nổi và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Các tác phẩm không chỉ đa dạng về hình thức mà còn phong phú về nội dung, thể hiện cảm tình sâu sắc dành cho hai loại thức uống gắn bó lâu đời với đời sống văn hóa Việt Nam: cà phê và trà. Trong số hơn 300 tác phẩm dự thi, 50 tác phẩm xuất sắc đã được tuyển chọn, đăng tải trên báo điện tử và lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng như YouTube, Facebook, TikTok…

7 tác phẩm xuất sắc nhất đoạt giải

Từ 50 tác phẩm xuất sắc, Báo Người Lao Động đã chọn 7 tác phẩm xuất sắc nhất để trao một Giải Nhất, một Giải Nhì, hai Giải Ba và ba Giải Khuyến khích.

Đại diện Ban Tổ chức công bố kết quả cuộc thi.

Cụ thể: Giải Nhất trao cho tác phẩm "Cà phê, Báo Người Lao Động và tôi" của tác giả Nguyễn Việt Quốc (TPHCM).

Nhà báo-TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động trao giải và chúc mừng tác giả đoạt Giải Nhất

Giải Nhì trao cho tác phẩm "Trà, cà phê kết nối gia đình" của tác giả Nguyễn Thị Hậu (TPHCM).

Ông Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao Giải Nhì cho tác giả Nguyễn Thị Hậu.

Hai Giải Ba trao cho tác phẩm "Cà phê rang củi - hương vị mộc mạc từ buôn làng" của tác giả H Ming Hđơk (Đắk Lắk) và tác phẩm "Giọt cà phê và giọt guitar" của tác giả Nguyễn Hoàng Hoa (TPHCM).

Trao Giải Ba cho tác giả H Ming Hđơk.

Ban tổ chức chức trao Giải Ba của cuộc thi viết.

Ba Giải Khuyến khích trao cho tác giả Nguyễn Thái Thịnh (Vĩnh Long) - có bài dự thi được đăng sớm nhất với tác phẩm "Ly cà phê trước giờ làm nhiệm vụ"; tác giả Hoàng Quang Hiển (TPHCM) - có bài dự thi có lượt xem nhiều nhất với tác phẩm "Đừng để cà phê pha phin chết mòn"; tác giả Đào Thị Bạch (Hưng Yên) - có bài dự thi viết về thương hiệu hay nhất với tác phẩm "Đôi bàn tay sương giá dệt linh hồn trà Việt". Tác giả Đào Thị Bạch do ở xa nên không thể tham gia lễ trao giải trực tiếp.

Mức tiền thưởng: Giải Nhất 10 triệu đồng; Giải Nhì 6 triệu đồng; Giải Ba 4 triệu đồng mỗi giải; Giải Khuyến khích 2 triệu đồng mỗi giải.



Cà phê - trà không chỉ để thưởng thức mà còn để kết nối

Giao lưu tại lễ trao giải, các tác giả đoạt giải đều xúc động, chia sẻ Báo Người Lao Động đã tạo ra một sân chơi vừa thú vị, tao nhã, vừa hữu ích khi việc uống cà phê - trà không chỉ là thói quen mà đã trở thành một phần văn hóa đời sống của người Việt.



Dù mỗi câu chuyện một sắc thái, tất cả đều gặp nhau ở sự mộc mạc, chân thành và sâu lắng. Cà phê - trà không chỉ để thưởng thức mà còn để kết nối con người với con người, với ký ức và với chính mình, để từ đó nuôi dưỡng cảm xúc, gìn giữ những giá trị đẹp đẽ trong đời sống tinh thần.

Tác giả Nguyễn Việt Quốc giao lưu tại lễ trao giải

Tác giả Nguyễn Việt Quốc bày tỏ mình là bạn đọc thường xuyên của Báo Người Lao Động (cả online và báo giấy). Do đó, ngay khi tòa soạn phát động cuộc thi, anh viết bài ngay và may mắn có bài được đăng. Với anh, trà, cà phê và báo giấy là "món ăn" tinh thần mỗi ngày, trong đó, Báo Người Lao Động là tờ báo không thể thiếu, còn cà phê - trà không chỉ để tỉnh táo mà để nuôi dưỡng năng lượng tích cực.

"Cuộc thi đã chạm đến cảm xúc độc giả khi kết nối những thức uống quen thuộc của người Việt. Số lượng lớn bài dự thi từ nhiều đối tượng cho thấy sức lan tỏa rõ rệt. Tôi mong sân chơi ý nghĩa này sẽ tiếp tục được duy trì" - anh bày tỏ.

Tác giả Nguyễn Thị Hậu giao lưu tại lễ trao giải

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Hậu cho hay chị biết đến cuộc thi qua Báo Người Lao Động - tờ báo chị đọc mỗi ngày. Chị tham gia như một cách bày tỏ tình cảm với trà và cà phê - những "cầu nối" gắn kết gia đình, bạn bè và các mối quan hệ.

"Tình yêu trà của tôi bắt đầu từ ký ức về ba má, từ ấm trà nóng mỗi sớm, từ những lần má gửi trà ra chiến trường cho ba. Hương trà vì thế luôn gợi nhắc về gia đình, về những năm tháng đã qua. Còn cà phê đến sau, từ những đêm làm việc miệt mài, rồi trở thành thói quen thân thuộc. Những quán cà phê ở Sài Gòn cũng là nơi tôi viết nên nhiều câu chuyện đời sống" - chị Nguyễn Thị Hậu kể.

Với chị, trà và cà phê giản dị mà sâu lắng: không chỉ để thưởng thức, mà còn để nhớ về con người, ký ức và những điều dễ thương của cuộc sống.