Tổng kết cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê- trà Việt" năm 2026

Cuộc thi viết "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" lần thứ 3 năm 2026 chính thức phát động, nhận và đăng bài dự thi của bạn đọc từ ngày 8-3 đến ngày 29-3-2026. Đây là một chương trình ý nghĩa thuộc khuôn khổ lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" lần 4 năm 2026 do Báo Người Lao Động tổ chức.

Chỉ chưa đầy 1 tháng diễn ra, Ban tổ chức đã nhận được hơn 300 tác phẩm dự thi, bao gồm nhiều bài viết ngắn (tối đa 400 từ) và một số video clip, tạo nên không khí sôi nổi và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Các tác phẩm không chỉ đa dạng về hình thức mà còn phong phú về nội dung, thể hiện tình yêu sâu sắc dành cho hai loại thức uống gắn bó lâu đời với đời sống văn hóa Việt Nam: Cà phê và trà.

Đối tượng tham gia cuộc thi năm nay cũng đa dạng, từ viên chức, dược sĩ, giáo viên, chiến sĩ, cán bộ công đoàn, sinh viên đến chủ quán cà phê, doanh nhân, kiều bào, du học sinh đang sinh sống tại Ấn Độ, Nhật Bản... Các tác giả đã thể hiện tình yêu, sự gắn bó sâu sắc với văn hóa cà phê, trà Việt qua từng trang viết, từng khung hình sinh động.

Trong số đó, 48 tác phẩm xuất sắc đã được tuyển chọn, đăng tải trên báo điện tử và lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng như YouTube, Facebook, TikTok…

Trong các tác phẩm dự thi, nhiều bài viết đã khắc họa đậm nét văn hóa cà phê Việt – từ ly cà phê phin nhỏ giọt chậm rãi nơi góc phố, đến không gian quán quen gắn liền với ký ức, tình bạn và nhịp sống đô thị. Cà phê không chỉ là một thức uống mà còn là biểu tượng của sự kết nối, sáng tạo và cảm hứng trong đời sống hiện đại.

Bên cạnh đó, trà Việt hiện lên với vẻ đẹp tinh tế, sâu lắng và giàu tính truyền thống. Các tác giả đã dẫn dắt người đọc trở về với những buổi thưởng trà thanh tịnh, những giá trị văn hóa lâu đời, từ trà Thái Nguyên, trà sen, trà lài... đến nghệ thuật pha trà và cách thưởng trà mang đậm bản sắc dân tộc. Trà không chỉ là thức uống mà còn là biểu trưng của sự tĩnh tại, chiêm nghiệm và nét đẹp tâm hồn người Việt.

Đáng chú ý, nhiều tác phẩm đã thể hiện góc nhìn sáng tạo khi kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, phản ánh sự phát triển của ngành cà phê – trà Việt trong bối cảnh hội nhập. Nhiều bài dự thi còn đề cập đến hành trình xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Cuộc thi không chỉ là sân chơi sáng tạo mà còn góp phần tôn vinh văn hóa thưởng thức cà phê và trà Việt, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ những giá trị truyền thống quý báu. Qua từng tác phẩm, có thể thấy rõ tình cảm, sự trân trọng và niềm tin của cộng đồng dành cho cà phê và trà – hai biểu tượng đặc sắc của văn hóa Việt Nam.

Cuộc thi không chỉ là nơi thể hiện tài năng mà còn là không gian kết nối giữa người sáng tạo và cộng đồng yêu cà phê, trà Việt. Những trải nghiệm cá nhân đã góp phần tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc.

Cơ cấu giải thưởng cuộc thi: 01 Giải Nhất (5.000.000 đồng + Giấy chứng nhận) 01 Giải Nhì (3.000.000 đồng + Giấy chứng nhận) 01 Giải Ba (2.000.000 đồng + Giấy chứng nhận) 03 Giải giải khuyến khích (mỗi giải 1.000.000 đồng + Giấy chứng nhận): Gồm - Giải dành cho tác giả gửi tác phẩm sớm nhất và được đăng báo - Giải dành cho tác phẩm về thương hiệu cà phê/trà cụ thể hay nhất - Giải dành cho tác phẩm có lượt đọc cao nhất



