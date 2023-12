Báo Người Lao Động trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc tại Hải Phòng

Ngày 19-12, tại chương trình "Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân" và tổ chức cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương" do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức, Báo Người Lao Động đã trao tặng 1.000 lá cờ tổ quốc từ hợp phần "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" của chương trình "Tự hào Cờ Tổ quốc" cho xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.



Ông Phạm Hồng Kỳ, Ủy viên Ban biên tập, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Người Lao Động khu vực miền Bắc (bìa phải) trao bảng tượng trưng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho đại diện xã An Lư

Báo Người Lao Động đã trao tặng 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập trên địa bàn xã An Lư. Trong khuôn khổ chương trình, 500 tờ báo ngày của Báo Người Lao Động trong hợp phần "Vững tuyến đầu, chắc hậu phương" của Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" cũng đã được trao tặng người dân và xã An Lư.

Tại chương trình, Trung tá Lê Anh Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, cho biết những năm qua, để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 đã triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân", cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" tại các địa phương ven biển và các hải đảo.

Ông Phạm Hồng Kỳ, Ủy viên Ban biên tập, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Người Lao Động khu vực miền Bắc (bìa trái), trao bảng tượng trưng 500 tờ báo cho đại diện xã An Lư

Thông qua chương trình đã góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân - dân; tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế; cùng với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc trên biển.

Đối với chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân", tổ chức cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" tại xã An Lư hôm nay, Trung tá Lê Anh Sơn cho biết Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Báo Người Lao Động tặng các suất quà là học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập; tặng 1.000 cờ Tổ quốc, 500 tờ báo cho xã An Lư.



Trung tá Lê Anh Sơn nhấn mạnh những hoạt động trên thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, của các đơn vị phối hợp tổ chức đối với các gia đình chính sách, ngư dân, các cháu học sinh nghèo, nhằm chia sẻ phần nào những khó khăn; kịp thời động viên bà con nhân dân, ngư dân và các cháu học sinh vượt qua khó khăn, nỗ lực cố gắng trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, phấn đấu vươn lên trong học tập, góp phần cùng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đại diện Báo Người Lao Động trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thượng tá Trương Văn Hùng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Báo Người Lao Động đã trao và ký kết trao hơn 2 triệu lá cờ Tổ quốc

Theo ông Phạm Hồng Kỳ, Ủy viên Ban biên tập, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Người Lao Động khu vực miền Bắc, xuất phát từ lòng yêu nước và trách nhiệm của người làm báo, với mong muốn góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, từ tháng 6-2019, Ban Biên tập Báo Người Lao Động đã phát động và thực hiện Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển". Đến tháng 9-2022, sau khi vượt mốc 1 triệu lá cờ, chương trình đổi tên thành "Tự hào cờ Tổ quốc" với 3 hợp phần, gồm: "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", "Cờ Tổ quốc biên cương" và "Đường cờ Tổ quốc". Nay Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" có thêm hợp phần "Vững tuyến đầu, chắc hậu phương".

Ông Phạm Hồng Kỳ cho biết sau hơn 4 năm thực hiện, Báo Người Lao Động đã trao và ký kết trao hơn 2 triệu lá cờ Tổ quốc. "Chúng tôi tin tưởng rằng những lá cờ từ chương trình sẽ tạo thêm nguồn động lực, thêm niềm tự hào về đất nước, góp phần giúp bà con ngư dân vươn khơi bám biển, giúp lực lượng vũ trang và chiến sĩ tỉnh nhà bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc" - ông Phạm Hồng Kỳ nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy Xã An Lư, cảm ơn Báo Người Lao Động trao tặng cờ Tổ quốc và các phần quà ý nghĩa trong chương trình hôm nay. Theo ông Hiếu, cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương" do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1" tổ chức cùng với hoạt động trao tặng cờ Tổ quốc của Báo Người Lao Động, sẽ bồi đắp thêm ý chí, trách nhiệm, tình yêu quê hương, đất nước, yêu biển đảo quê hương cho cán bộ, nhân dân và thế hệ trẻ xã An Lư.

Báo Người Lao Động tặng 500 tờ báo từ hợp phần "Vững tuyến đầu, chắc hậu phương" của Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" cho người dân và xã An Lư

Người dân đọc Báo Người Lao Động tại chương trình

Bà Phạm Thị Sen (thôn Sâm Bấc, xã An Lư) chia sẻ bà đã biết đến chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" của Báo Người Lao Động tổ chức qua thông tin trên truyền hình, báo chí. Hôm nay, chương trình của Báo Người Lao Động về trao tặng cờ cho xã An Lư là hoạt động rất có ý nghĩa đối với ngư dân bám biển.

Cầm trên tay tờ Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Thường (thôn Cây Đa, xã An Lư) bày tỏ cảm ơn Báo Người Lao Động đã tham gia chương trình, trao tặng cờ tổ quốc và các suất học bổng đầy ý nghĩa cho người dân tại xã. Với những thông tin trên Báo Người Lao Động, người dân nắm rõ hơn thông tin về các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

"Bên cạnh đó, những nội dung tuyên truyền trên Báo Người Lao Động cũng giúp ngư dân hiểu hơn về công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay, các hoạt động đồng hành với ngư dân của lực lượng cảnh sát biển nói riêng và Nhà nước nói chung"- ông Thường bày tỏ.