Báo Người Lao Động trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc trong chương trình “Mắt sáng nghĩa tình”

Chương trình do Ban Chấp hành Xã đoàn Bàu Lâm phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Phòng CSGT Công an TP HCM, Bệnh viện Mắt TP HCM, Báo Người Lao Động, Đoàn Sở Xây dựng TP HCM và Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP HCM thực hiện, thu hút hơn 150 người dân, đoàn viên, thanh thiếu niên địa phương tham dự.

Chương trình thu hút hơn 150 người dân, đoàn viên, thanh thiếu niên địa phương tham dự.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 200 nón bảo hiểm cho người dân, tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ; trao 10 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) và 10 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 2 bộ máy vi tính cho Công an xã Bàu Lâm nhằm hỗ trợ công tác thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Ngoài ra, người dân còn được khám mắt, cấp thuốc miễn phí bởi các y - bác sĩ Bệnh viện Mắt TP HCM.

Ban tổ chức đã trao tặng 200 nón bảo hiểm cho người dân

Đặc biệt, Báo Người Lao Động đã trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho xã Bàu Lâm để triển khai công trình “Đường cờ Tổ quốc” trên địa bàn.

Báo Người Lao Động đã trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho xã Bàu Lâm để triển khai công trình “Đường cờ Tổ quốc” trên địa bàn.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Tiến Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Bàu Lâm, TP HCM, cho biết: “Chương trình lần này góp phần giúp người dân thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội, thúc đẩy tinh thần, nâng cao đời sống người dân xã.”





Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã trao thư cảm ơn đến các đơn vị đồng hành nhằm ghi nhận những đóng góp ý nghĩa, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương.