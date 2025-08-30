Báo Nhân Dân ra mắt ấn phẩm đặc biệt mừng Quốc Khánh 2-9

Chiều 29-8, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ giới thiệu các ấn phẩm đặc biệt và Triển lãm tương tác "80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập".

Tổng biên tập báo Nhân Dân Lê Quốc Minh giới thiệu các ấn phẩm đặc biệt của báo dịp 2-9

Đây là các ấn phẩm và triển lãm đặc biệt của báo nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho biết tờ phụ san năm nay là sản phẩm hội tụ giá trị truyền thống và công nghệ thời thượng.

"Với mã Spotify có thể "xăm" tạm thời lên tay, người đọc có thể quét để nghe lại giọng đọc của Bác - điều đã tạo nên một cơn sốt trong sáng 29-8 với chỉ 50.000 mã phát hành ngẫu nhiên" - ông Lê Quốc Minh cho hay.

Số báo đặc biệt được cấu trúc thành 5 phần lớn theo trục thời gian từ lịch sử đến hiện tại và tương lai. Các nội dung khẳng định giá trị bất diệt của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tổng kết thành tựu 80 năm phát triển đất nước, đồng thời thể hiện khát vọng vươn tầm của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.



Ấn phẩm là sự kết hợp giữa chính luận, lịch sử, văn hóa - nghệ thuật và những tư liệu quý, tạo nên một sản phẩm báo chí vừa mang giá trị sử liệu, vừa truyền cảm hứng mạnh mẽ.

Phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân được phát miễn phí

Phụ san đặc biệt 2-9 gồm hai phần, phần một tái hiện khoảnh khắc lịch sử Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, đồng thời đăng tải toàn văn bản Tuyên ngôn Độc lập - áng văn bất hủ của dân tộc Việt Nam. Phần hai giới thiệu 80 sự kiện tiêu biểu trong 80 năm qua trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại... với hình thức thể hiện sinh động, mỹ thuật do họa sĩ Kim Duẩn đảm nhiệm, kết hợp nghệ thuật thị giác và công nghệ hiện đại.

Điểm đặc biệt là phụ san tích hợp nhiều "quà tặng số" hấp dẫn như: Trải nghiệm thực tế ảo tại Quảng trường Ba Đình, mô hình 3D kỳ đài Độc lập qua công nghệ AR, và đặc biệt là bản ghi âm Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập phát hành trên Spotify và TikTok. Đây là nỗ lực nhằm tiếp cận giới trẻ bằng phương thức truyền thông hiện đại, mang lịch sử đến gần hơn với công chúng trẻ tuổi.

Khai mạc triển lãm tương tác “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập”

Bên cạnh ấn phẩm in, Báo Nhân Dân cũng ra mắt hai chuyên trang điện tử tại địa chỉ quockhanh.nhandan.vn và congan.nhandan.vn, với hàng trăm bài viết, số liệu, hình ảnh, hiệu ứng tương tác, tái hiện dòng chảy lịch sử và quá trình trưởng thành của dân tộc qua các giai đoạn cách mạng, đổi mới, hội nhập và phát triển.

Cùng với phát hành ấn phẩm, Báo Nhân Dân phối hợp Vietravel Hà Nội tổ chức triển lãm tương tác tại trụ sở số 71 Hàng Trống (Hà Nội) từ ngày 29-8 đến 3-9. Triển lãm kết hợp công nghệ, hình ảnh, âm thanh để đưa công chúng đến gần hơn với lịch sử qua các trải nghiệm đa giác quan.

Thông qua chuỗi hoạt động này, Báo Nhân Dân kỳ vọng mang đến công chúng một sự kiện trang trọng nhưng gần gũi, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc và truyền cảm hứng phát triển đất nước trong thời đại mới.