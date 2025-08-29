HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Nhạc sĩ Phạm Tuyên tặng ca khúc "Như có Bác trong ngày đại thắng" cho Báo Nhân Dân

Yến Anh

(NLĐO) - Nhạc sĩ Phạm Tuyên tặng bản thảo và bản quyền ca khúc "Như có Bác trong ngày đại thắng" cho báo Nhân Dân

Chiều 29-8, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân đã tổ chức lễ tiếp nhận bản thảo và bản quyền ca khúc "Như có Bác trong ngày đại thắng" do nhạc sĩ Phạm Tuyên và gia đình trao tặng.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên tặng "Như có Bác trong ngày đại thắng" cho Báo Nhân Dân - Ảnh 1.

Bà Phạm Hồng Tuyến thay mặt cha mình là nhạc sĩ Phạm Tuyên trao bài hát cho Tổng Biên tập báo Nhân Dân Lê Quốc Minh

"Như có Bác trong ngày đại thắng" là bài hát được nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác trong đêm 28-4-1975, dưới ánh đèn vàng đầu cầu thang khu tập thể Khương Thượng, chỉ với bút chì và mẩu giấy nhỏ. Ca khúc đã vang lên lúc 17 giờ 5 ngày 30-4-1975 trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, ngay sau bản tin lịch sử.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh: "Như có Bác trong ngày đại thắng" đã trở thành khúc khải hoàn của tinh thần đại đoàn kết và khát vọng độc lập. Với giai điệu hùng tráng, lời ca giản dị nhưng hào sảng "Việt Nam - Hồ Chí Minh!", tác phẩm không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn truyền cảm hứng về ý chí kiên cường, khát vọng Tự do - Độc lập - Hạnh phúc.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên tặng "Như có Bác trong ngày đại thắng" cho Báo Nhân Dân - Ảnh 2.

Ông Lê Quốc Minh cho biết Báo Nhân Dân sẽ có trách nhiệm hơn trong việc lan tỏa, gìn giữ ca khúc này mạnh mẽ hơn bằng nhiều hình thức khác nhau cho các thế hệ sau

Đây là bài được vang lên ở bất kỳ sự kiện nào. Trong chương trình nghệ thuật "Tổ quốc trong tim" do Báo Nhân Dân tổ chức, khi chương trình kết thúc, hơn 50.000 khán giả tại Sân vận động Mỹ Đình đã cùng nhau hát vang bài hát này. Không chỉ ở Sân vận động Mỹ Đình, mà ở các nền tảng xã hội, nhiều khán giả cũng đã tham gia một cách hết sức tự nhiên

Ông Lê Quốc Minh chia sẻ thêm trong khi thực hiện các chương trình nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Báo Nhân Dân rất bất ngờ khi nhận được lời đề nghị trao tặng bài hát "Như có Bác trong ngày đại thắng" từ nhạc sĩ Phạm Tuyên và gia đình.

"Chúng tôi đã không công bố trong thời điểm đó vì muốn giữ một bí mật nho nhỏ cho đến ngày hôm nay. Báo Nhân Dân xin bày tỏ sự xúc động khi đã được nhạc sĩ tin tưởng, gửi gắm ca khúc hết sức thân thuộc này. Báo Nhân Dân sẽ có trách nhiệm hơn trong việc lan tỏa, gìn giữ ca khúc này mạnh mẽ hơn bằng nhiều hình thức khác nhau cho các thế hệ sau"- ông Lê Quốc Minh bày tỏ.

Tổng Biên tập báo Nhân Dân cũng khẳng định việc tiếp nhận bản quyền ca khúc không chỉ mang ý nghĩa pháp lý mà còn là một lời hứa gìn giữ, lan tỏa di sản cho các thế hệ sau.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên tặng "Như có Bác trong ngày đại thắng" cho Báo Nhân Dân - Ảnh 3.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhận định ca khúc "Như có Bác trong ngày đại thắng" đã đi cùng năm tháng lịch sử

Tại sự kiện, bà Phạm Hồng Tuyến, con gái nhạc sĩ, đại diện gia đình, xúc động chia sẻ: "Cha tôi luôn tâm niệm âm nhạc chỉ thật sự sống khi nó thuộc về cộng đồng. Vì thế, chúng tôi quyết định trao lại toàn bộ quyền quản lý và sử dụng ca khúc cho Báo Nhân Dân - một thiết chế công đại diện tiếng nói của nhân dân, nơi có sứ mệnh gìn giữ những giá trị chung và phụng sự Tổ quốc".

Ca khúc sẽ tiếp tục đi xa, vang lên đúng nơi, đúng lúc, từ những ngày lễ lớn tới lớp học, từ những khoảnh khắc cộng đồng đến đời sống thường nhật, như một điểm tựa tinh thần bền bỉ.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Ủy ban Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, chia sẻ: "Tôi vẫn nhớ ngày đất nước độc lập, ca khúc "Như có Bác trong ngày đại thắng" đã vang lên trên khắp những con phố ở Hà Nội. Giai điệu ấy đã vang lên trong thời khắc thiêng liêng của Tổ quốc, gắn với sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ đất nước vĩ đại của dân tộc".

Theo nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, "Như có Bác trong ngày đại thắng" đã đi cùng năm tháng lịch sử, trở thành một giá trị tinh thần, chắp thêm hành trang cho biết bao thế hệ tiếp tục vững bước, tiếp tục phấn đấu trong hàng chục năm qua.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên xúc động trong đêm nhạc mừng sinh nhật tuổi 91

Nhạc sĩ Phạm Tuyên xúc động trong đêm nhạc mừng sinh nhật tuổi 91

(NLĐO)- Đêm nhạc "Cây đại thụ và Cánh én tuổi thơ" mừng sinh nhật 91 tuổi của nhạc sĩ Phạm Tuyên (12-1-1930 - 12-1-2021) đã được tổ chức tại Đài tiếng nói Việt Nam, nơi ông đã có thời gian dài gắn bó, tối 12-1.

nhạc sĩ Phạm Tuyên Như có Bác trong ngày đại thắng Báo Nhân Dân
