Sức khỏe

Bao nhiêu khách ăn bánh mì liên quan vụ ngộ độc ở Phan Thiết?

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Khoảng 150 ổ bánh mì, là nguồn thực phẩm được xác định liên quan đến vụ ngộ độc khiến ít nhất 44 người phải nhập viện tại Phan Thiết

Chiều 15-12, các bệnh viện khu vực Đông Nam tỉnh Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) vẫn đang điều trị tích cực cho các trường hợp ngộ độc nghi do ăn bánh mì một tiệm tại Phan Thiết.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong ngày 12-12, xe bánh mì thịt nguội trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phan Thiết đã bán ra khoảng 150 ổ bánh mì, là nguồn thực phẩm được xác định liên quan đến vụ ngộ độc khiến ít nhất 44 người phải nhập viện.

Báo cáo của Sở Y tế Lâm Đồng cho biết, xe bánh mì bắt đầu bán từ khoảng 16 giờ 30 phút đến 22 giờ cùng ngày, với các loại nhân gồm chả lụa, nem, chà bông, pa tê, thịt xá xíu, bơ, đồ chua và nước sốt. 

Bao nhiêu khách mua bánh mì liên quan vụ ngộ độc khiến hàng chục người nhập viện ở Phan Thiết? - Ảnh 1.

Điều trị cho các bệnh viện bị ngộ độc nghi do ăn bánh mì tại phường Phan Thiết

Toàn bộ các trường hợp nhập viện đều khai đã mua và ăn bánh mì tại cơ sở này trong khoảng thời gian từ 18 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 12-12. 

Ca bệnh đầu tiên xuất hiện triệu chứng vào rạng sáng 13-12, sau đó số người nhập viện tăng nhanh tại Bệnh viện Đa khoa An Phước, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết. 

CLIP: Điều trị cho các bệnh viện bị ngộ độc nghi do ăn bánh mì tại phường Phan Thiết

Đến 7 giờ ngày 15-12, tổng cộng ghi nhận 44 ca nhập viện, trong đó 18 người đã xuất viện, 26 người còn đang điều trị, sức khỏe tạm ổn. 

Qua điều tra, cơ sở bán bánh mì không có đăng ký kinh doanh, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

Một số nguyên liệu được mua từ các cơ sở bên ngoài, trong khi pa tê, nước sốt và một số thành phần khác do chủ cơ sở tự chế biến tại nhà. 

Các mẫu thực phẩm liên quan đã được lấy gửi kiểm nghiệm để xác định nguyên nhân chính xác.

 Hiện cơ sở bán bánh mì này đã bị yêu cầu tạm ngưng hoạt động, các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và theo dõi các ca bệnh phát sinh.

Truy xuất nguồn gốc vụ nhiều người nhập viện sau ăn bánh mì ở Quảng Ngãi

Truy xuất nguồn gốc vụ nhiều người nhập viện sau ăn bánh mì ở Quảng Ngãi

(NLĐO) - Nhiều người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu khẩn trương truy xuất nguồn gốc, lấy mẫu xét nghiệm, xử lý vi phạm.

Vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì: Số người nhập viện tiếp tục tăng, 1 cụ ông diễn tiến nặng

(NLĐO) – Thêm 10 trường hợp phải nhập viện sau khi ăn bánh mì, nâng tổng số lên 25 trường hợp, trong đó có bệnh nhân 73 tuổi diễn tiến nặng do suy thận cấp

Sau ăn bánh mì, nhiều người ở Quảng Ngãi phải nhập viện cấp cứu

(NLĐO) – Trong số 15 người phải nhập viện do ăn bánh mì, đã có 8 người xuất viện, 7 bệnh nhân đang được theo dõi.

