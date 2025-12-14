HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì: Số người nhập viện tiếp tục tăng, 1 cụ ông diễn tiến nặng

T.Trực

(NLĐO) – Thêm 10 trường hợp phải nhập viện sau khi ăn bánh mì, nâng tổng số lên 25 trường hợp, trong đó có bệnh nhân 73 tuổi diễn tiến nặng do suy thận cấp

Ngày 14-12, Bệnh viện đa khoa Phúc Hưng, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận thêm 10 trường hợp nhập viện cấp cứu với các biểu hiện bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì của hệ thống H.V., nâng tổng số người phải nhập viện lên 25 trường hợp.

Các bác sĩ đang tập trung theo dõi, điều trị cho các bệnh nhân. Theo nhận định của bệnh viện, con số này có khả năng tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Đáng chú ý, trong số các ca nhập viện có 1 bệnh nhân 73 tuổi diễn tiến nặng do suy thận cấp.

Ngoài ra, có 4 trường hợp trong 1 gia đình cùng nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì.

Số ca nhập viện sau khi ăn bánh mì tiếp tục gia tăng, 1 trường hợp nặng - Ảnh 1.

Hiện có 25 trường hợp nhập viện sau khi ăn bánh mì H.V

Các bệnh nhân đến từ nhiều xã, phường khác nhau trên địa bàn tỉnh, song đều xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt cao sau khi sử dụng bánh mì mua tại cùng một hệ thống cửa hàng H.V.

Qua chẩn đoán ban đầu, các bác sĩ xác định đây là tình trạng viêm dạ dày, đại tràng cấp do nhiễm trùng – biểu hiện điển hình của ngộ độc thực phẩm.

Ngoài 25 trường hợp trên, Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cũng tiếp nhận 2 trường hợp nhập viện với dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì H.V. Các bệnh nhân đều có biểu hiện đau bụng, đi cầu lỏng và sốt.

Hai bệnh viện đã báo cáo vụ việc lên Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để phối hợp lấy mẫu xét nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, trong ngày 13-12, Bệnh viện đa khoa Phúc Hưng đã báo cáo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi về việc tiếp nhận 15 trường hợp đến khám và điều trị với các triệu chứng sốt, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy sau khi sử dụng bánh mì thương hiệu H.V. Trong số này có 7 bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu, gồm 1 ca khoa Nhi và 6 ca khoa Nội.

Thương hiệu bánh mì H.V. có nhiều cơ sở trên địa bàn tỉnh nên các cơ quan chức năng chưa xác định được cụ thể bệnh nhân đã ăn bánh mì tại chi nhánh nào.

Ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương truy vết nguồn thực phẩm, đồng thời tập trung điều trị các trường hợp nặng.

