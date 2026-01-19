Bão Nokaen sắp đổi hướng, có ảnh hưởng tới nước ta?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 19-1, vị trí tâm bão Nokaen ở vào khoảng 16,3 vĩ Bắc - 126,5 độ Kinh Đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Vị trí bão Nokaen lúc 16 giờ chiều 19-1. Ảnh: Windy.com

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển ra phía Đông, sau đó đổi hướng di chuyển xuống phía Nam và cường độ suy yếu dần.

Các chuyên gia khí tượng nhận định khả năng cao bão Noken sẽ tan trên vùng biển phía Đông của Philippines vào khoảng ngày 21 đến 22-1.

Thống kê so với trung bình nhiều năm thì bão trên Tây Bắc Thái Bình Dương xuất hiện vào tháng 1 là sớm, nhưng không phải là hiếm, trong giai đoạn từ năm 1950 tới giờ đã có hơn 30 cơn bão xuất hiện vào tháng 1.

Theo cơ quan khí tượng, dự báo từ tháng 2 đến tháng 4, ít khả năng xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông.

Tuy vậy, năm 2026, dự báo nguy cơ mưa lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất dự báo vẫn ở mức cao, đặc biệt tại miền núi phía Bắc và miền Trung, nhất là trong các đợt mưa ngắn nhưng cường độ lớn.

Bão và áp thấp nhiệt đới có thể không nhiều về số lượng, nhưng cường độ và quỹ đạo khó lường, nhất là trong nửa cuối mùa bão khi ENSO chuyển trạng thái từ trung tính sang pha nóng El Nino.



Năm 2025 đã có 21 cơn bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông (gồm 15 cơn bão và 6 áp thấp nhiệt đới). Năm ngoái cũng trở thành năm có số lượng bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động nhiều nhất trên Biển Đông kể từ khi có số liệu quan trắc (từ năm 1961).