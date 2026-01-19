HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão Nokaen sắp đổi hướng, có ảnh hưởng tới nước ta?

Thùy Linh

(NLĐO) - Dự báo cao bão Nokaen sẽ tan trên vùng biển phía Đông của Philippines vào khoảng ngày 21 đến 22-1.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 19-1, vị trí tâm bão Nokaen ở vào khoảng 16,3 vĩ Bắc - 126,5 độ Kinh Đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Bão Nokaen sắp đổi hướng và ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào? - Ảnh 1.

Vị trí bão Nokaen lúc 16 giờ chiều 19-1. Ảnh: Windy.com

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển ra phía Đông, sau đó đổi hướng di chuyển xuống phía Nam và cường độ suy yếu dần.

Các chuyên gia khí tượng nhận định khả năng cao bão Noken sẽ tan trên vùng biển phía Đông của Philippines vào khoảng ngày 21 đến 22-1.

Thống kê so với trung bình nhiều năm thì bão trên Tây Bắc Thái Bình Dương xuất hiện vào tháng 1 là sớm, nhưng không phải là hiếm, trong giai đoạn từ năm 1950 tới giờ đã có hơn 30 cơn bão xuất hiện vào tháng 1.

Theo cơ quan khí tượng, dự báo từ tháng 2 đến tháng 4, ít khả năng xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông.

Tuy vậy, năm 2026, dự báo nguy cơ mưa lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất dự báo vẫn ở mức cao, đặc biệt tại miền núi phía Bắc và miền Trung, nhất là trong các đợt mưa ngắn nhưng cường độ lớn.

Bão và áp thấp nhiệt đới có thể không nhiều về số lượng, nhưng cường độ và quỹ đạo khó lường, nhất là trong nửa cuối mùa bão khi ENSO chuyển trạng thái từ trung tính sang pha nóng El Nino.

Năm 2025 đã có 21 cơn bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông (gồm 15 cơn bão và 6 áp thấp nhiệt đới). Năm ngoái cũng trở thành năm có số lượng bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động nhiều nhất trên Biển Đông kể từ khi có số liệu quan trắc (từ năm 1961).

Tin liên quan

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão Nokaen

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão Nokaen

(NLĐO) - Chiều 15-1, áp thấp nhiệt đới ở khu vực phía Đông Philippines mạnh lên thành bão Nokaen.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Gia Lai phải hoàn thành nhà ở cho dân bị thiệt hại do bão lũ trước 15-1

(NLĐO) – Mục tiêu cao nhất là để người dân an cư trong những căn nhà an toàn, kiên cố, sớm ổn định cuộc sống và đón Tết trong điều kiện tốt nhất.

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới, dự báo mạnh lên thành bão

(NLĐO) - Hiện nay, ngày 14-1, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines.

Biển Đông bão Áp thấp nhiệt đới bão Nokaen tin bão
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo