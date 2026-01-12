HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Gia Lai phải hoàn thành nhà ở cho dân bị thiệt hại do bão lũ trước 15-1

Đức Anh

(NLĐO) – Mục tiêu cao nhất là để người dân an cư trong những căn nhà an toàn, kiên cố, sớm ổn định cuộc sống và đón Tết trong điều kiện tốt nhất.

Ngày 12-1, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã kiểm tra thực tế và làm việc với tỉnh Gia Lai về tiến độ triển khai "Chiến dịch Quang Trung" – chương trình xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Gia Lai phải hoàn thành nhà ở cho dân trước 15-1 - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra tiến độ triển khai "Chiến dịch Quang Trung" tại Gia Lai

Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương tập trung cao độ, hoàn thành dứt điểm toàn bộ nhà ở trước ngày 15-1, không để bất kỳ hộ dân nào thiếu chỗ ở trước Tết.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, trong tháng 11-2025, địa phương liên tiếp chịu tác động của bão số 13 và mưa lũ lịch sử, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, hạ tầng. Tỉnh đã chi hơn 1.587 tỉ đồng để khắc phục hậu quả, đồng thời huy động tổng lực các lực lượng quân đội, công an và lực lượng tại chỗ tham gia hỗ trợ người dân xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Đến nay, hơn 27.500 căn nhà cần sửa chữa đã hoàn thành 100%. Trong tổng số 674 căn nhà xây dựng mới, tiến độ hoàn thành đạt trên 96%, còn 23 căn đang được đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn tất trước ngày 15-1-2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng biểu dương nỗ lực của tỉnh Gia Lai và các lực lượng tham gia chiến dịch, đồng thời yêu cầu rà soát kỹ từng công trình, từng hộ dân, bảo đảm chất lượng nhà ở, nhất là đối với người có công và các đối tượng chính sách.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu cao nhất là để người dân an cư trong những căn nhà an toàn, kiên cố, sớm ổn định cuộc sống và đón Tết trong điều kiện tốt nhất.

