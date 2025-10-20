Báo Quân đội nhân dân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Sáng 20-10, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân tổ chức đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (20-10-1950 - 20-10-2025).



Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, và các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: QĐND

Dự lễ kỷ niệm có Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam cùng đại diện một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; đại diện các cơ quan, đơn vị của Quân đội.

Diễn văn do Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, trình bày nêu rõ cách đây 75 năm, cùng với bước trưởng thành mới của Quân đội ta, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền, Bộ Tổng Tư lệnh đã quyết định sáp nhập hai tờ báo "Vệ Quốc quân" và "Quân du kích" thành một tờ báo thống nhất của Quân đội quốc gia và dân quân Việt Nam, ra số đầu tiên tại Thủ đô kháng chiến: Thôn Khau Diều, xã Định Biên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (nay là thôn Khau Diều, xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên) vào ngày 20-10-1950. Tờ báo mới của lực lượng vũ trang được chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên. Người nói: "Quân đội ta là Quân đội của nhân dân, tờ báo của Quân đội là Báo Quân đội nhân dân".

Suốt 75 năm qua, nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên Báo Quân đội nhân dân nối tiếp nhau tận trung, tận hiếu, tận hiến, góp phần xây dựng nhân tố chính trị tinh thần cho bộ đội và nhân dân trong thời chiến cũng như thời bình. Bản chất của một tờ báo chiến sĩ chiến đấu hy sinh quên mình vì nước, vì dân luôn thường trực trong ngòi bút mỗi nhà báo với tinh thần, dũng khí đi đến tận cùng sự thật.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên Quân kỳ Quyết thắng của Báo Quân đội Nhân dân. Ảnh: QĐND

Ghi nhận chiến công của Báo Quân đội nhân dân, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng Báo Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Sao Vàng; Báo 2 lần được phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Báo Quân đội nhân dân có 9 nhà báo đã ngã xuống nơi chiến trường, 2 cá nhân được vinh danh Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, yêu cầu Đảng ủy, Ban Biên tập và toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, chiến sĩ Báo Quân đội nhân dân tập trung thực hiện tốt một số nội dung. Trong đó có việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về báo chí, truyền thông; phát huy bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, bản lĩnh, ý chí của người chiến sĩ cầm bút, bản sắc thương hiệu "Quân đội nhân dân" để khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, trách nhiệm, tình yêu nghề của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên.

"Báo Quân đội nhân dân là tờ báo cách mạng, vì vậy mỗi phóng viên, biên tập viên là những người cách mạng nhất, "vừa hồng vừa chuyên". Để làm được điều này, Báo Quân đội nhân dân phải thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa..."- Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh.

Thượng tướng Trương Thiên Tô đề nghị Báo Quân đội nhân dân phải luôn giữ vững tôn chỉ, định hướng chính trị, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, tỉnh táo trong xử lý, truyền tải thông tin; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội; kịp thời phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; phấn đấu để có ngày càng nhiều tác phẩm báo chí giá trị cao, đạt giải thưởng lớn; có nhiều chuyên trang, chuyên mục hấp dẫn, thu hút và được độc giả yêu mến...

Dịp này, Báo Quân đội nhân dân đã được đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba vì đã có những cống hiến và thành tích xuất sắc.