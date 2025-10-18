HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Đồng bằng kết nối

Trường ĐH Cửu Long nhận Huân chương Lao động hạng Nhì dịp kỷ niệm 25 năm thành lập

VĂN DÔ - TÂM QUÂN

(NLĐO) – Phấn đấu năm đến 2030, Trường ĐH Cửu Long sẽ nâng cấp thành Đại học Cửu Long với 5 trường thành viên

Sáng 18-10, Trường ĐH Cửu Long tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và kỷ niệm 25 năm thành lập trường.

Tham dự buổi lễ, đại biểu khách quốc tế có TS. Santisouk Simmalavong, Thứ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào; lãnh đạo Cục Phát triển, Bộ Quốc phòng (Campuchia); lãnh đạo các tập đoàn, viện, công ty đến từ: Nhật Bản, Campuchia, Hàn Quốc; Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ; Đức…

Trường ĐH Cửu Long nhận Huân chương Lao động hạng Nhì dịp kỷ niệm 25 năm thành lập - Ảnh 1.

Đại biểu tham dự buổi lễ

Đại biểu trong nước có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Trần Văn Rón - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Bùi Văn Nghiêm - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Về phía lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, có bà Lê Thị Thúy Kiều - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh…

Về phía Trường ĐH Cửu Long có Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, cố vấn cấp cao Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm trực thuộc trường.

Trường ĐH Cửu Long được thành lập vào năm 2000, là trường đại học tư thục đầu tiên tại khu vực ĐBSCL. Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã từng bước xây dựng nền tảng vững chắc về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo tiên tiến để hiện thực tốt sứ mệnh đào nguồn nhân lực cho khu vực, cả nước và quốc tế.

Tại buổi lễ, Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long - đã có bài phát biểu ôn lại truyền thống 25 năm xây dựng và phát triển của trường.

PGS.TS Lương Minh Cừ nhấn mạnh rằng với tinh thần quyết tâm, trách nhiệm và đổi mới, tập thể nhà trường đã không ngừng nỗ lực, vượt qua tất cả khó khăn để vươn lên. Sau thời gian 25 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐH Cửu Long ngày nay đã đạt được nhiều thành tựu và có bước chuyển mình mạnh mẽ. Hiện nay, trường tuyển sinh, đào tạo gồm 38 ngành đại học, với trên 90 chuyên ngành đa lĩnh vực, từ kinh tế, kỹ thuật, y - dược, xã hội - nhân văn, công nghệ thông tin, ngôn ngữ, nông nghiệp công nghệ cao… Trường có 11 ngành đào tạo thạc sĩ và 3 ngành đào tạo chuyên khoa cấp I, 4 ngành tiến sĩ.

Trường ĐH Cửu Long nhận Huân chương Lao động hạng Nhì dịp kỷ niệm 25 năm thành lập - Ảnh 2.

Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ phát biểu tại buổi lễ

Đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường trên 1.200 thầy cô có học hàm, học vị, trong đó có trên 70 giáo sư, phó giáo sư, 241 tiến sĩ, 447 thạc sĩ, gần 300 bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa I và chuyên khoa II…

Tổng quy mô đào tạo hơn 35.000 sinh viên, học viên, trong đó có gần 1.500 học viên sau đại học. Trường đã cấp bằng tốt nghiệp cho hơn 42.000 cử nhân, kỹ sư và gần 1.200 thạc sĩ, trong đó nhiều người đang đảm nhận vai trò lãnh đạo quan trọng, chuyên gia, doanh nhân, nhà nghiên cứu ở trong và ngoài nước…

"Trong giai đoạn phát triển mới, Trường ĐH Cửu Long sẽ tiếp tục phấn đấu và nỗ lực để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ xã hội. Phấn đấu năm đến 2030, trường sẽ nâng cấp thành Đại học Cửu Long với 5 trường thành viên, gồm: Trường Đào tạo Quốc tế, Trường Khoa học Sức khỏe, Trường Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Kỹ thuật Công nghệ, Trường Khoa học Kinh tế" - PGS.TS Lương Minh Cừ thông tin.

Trường ĐH Cửu Long nhận Huân chương Lao động hạng Nhì dịp kỷ niệm 25 năm thành lập - Ảnh 3.

Ông Trần Văn Rón, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường ĐH Cửu Long

Để ghi nhận những thành tích đóng góp của Trường ĐH Cửu Long qua 25 năm xây dựng và phát triển, Chủ tịch nước đã có Quyết định tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì cho Trường ĐH Cửu Long vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào phong tặng chức danh đơn vị phát triển xuất sắc cho Trường ĐH Cửu Long đã có công trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho nước Lào từ năm 2015 đến hiện nay và nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập trường.

Trường ĐH Cửu Long nhận Huân chương Lao động hạng Nhì dịp kỷ niệm 25 năm thành lập - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh trao bằng khen cho tập thể và cá nhân Trường ĐH Cửu Long

Trường ĐH Cửu Long nhận Huân chương Lao động hạng Nhì dịp kỷ niệm 25 năm thành lập - Ảnh 5.

TS Santisouk Simmalavong, Thứ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào, trao khen thưởng cho Trường ĐH Cửu Long

Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Lào khen thưởng tập thể Trường ĐH Cửu Long vì có thành tích xuất sắc trong việc đóng góp vào sự phát triển nguồn nhân lực thông qua hình thức tặng suất học bổng, tổ chức đào tạo, hội thảo để nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức của Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

UBND tỉnh Vĩnh Long tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân, đã có thành tích đóng góp tích cực trong ứng dụng khoa học kỹ thuật, đào tạo bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Long.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Thành Đạt - Phó Trưởng Ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - nhất mạnh: "Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐH Cửu Long đã khẳng định được vị thế, uy tín và bản lĩnh của một cơ sở giáo dục đại học năng động, sáng tạo, có khát vọng vươn lên mạnh mẽ, luôn gắn bó chặt chẽ, thường xuyên với tiến trình phát triển của vùng, của địa phương, vùng ĐBSCL. 

Trường ĐH Cửu Long nhận Huân chương Lao động hạng Nhì dịp kỷ niệm 25 năm thành lập - Ảnh 6.

Đại biểu trung ương chúc mừng Trường ĐH Cửu Long đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Nhà trường đã từng bước đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, nghiên cứu, hợp tác quốc tế và chuyển giao tri thức, trường đã hình thành được môi trường học tập hiện đại, thân thiện và tích cực nhiều đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ, các mô hình ứng dụng trong nông nghiệp, công nghệ cao, y tế, năng lượng tái tạo, du lịch, quản trị công… đã mang lại hiệu quả thiết thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của vùng và của địa phương và cả nước. Những kết quả đó là minh chứng sinh động cho tinh thần sáng tạo, khát vọng cống hiến và trách nhiệm xã hội".

Trải qua 25 năm xây dự và phát triển, Trường ĐH Cửu Long vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý như: là trường trong tốp 100 trường đại học đáng học nhất Việt Nam; Trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2; Trường có nhà máy năng lượng mặt trời công suất lớn nhất Việt nam; tốp 10 thương hiệu mạnh quốc gia; tốp 20 Thương hiệu vàng năm 2024; tốp 10 trường ĐH tốt nhất Việt Nam năm 2024…

Trường ĐH Cửu Long đang vươn mình mạnh mẽ

Trường ĐH Cửu Long đang vươn mình mạnh mẽ

(NLĐO) - Trong 25 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐH Cửu Long đã đạt được rất nhiều thành tựu trên các lĩnh vực

Trường ĐH Cửu Long nhận tin vui về kiểm định chất lượng đào tạo

(NLĐO) - Trường ĐH Cửu Long có 22/46 chương trình đào tạo được đánh giá ngoài, đạt tỉ lệ 47,82%, vượt 12,82%

Trường ĐH Cửu Long tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động 10 năm hợp tác và đào tạo quốc tế

(NLĐO)-Ngày 19-9, Trường ĐH Cửu Long tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động 10 năm hợp tác và đào tạo quốc tế, giai đoạn 2015-2025.

