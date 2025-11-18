Sáng 18-11, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã ra mắt chuyên trang "Sức sống cơ sở" - một không gian báo chí số mới mẻ, sinh động và giàu năng lượng tích cực, hướng tới phản ánh chân thực đời sống ở cơ sở, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và nghĩa tình - những giá trị đặc trưng của TP HCM.

Các đại biểu cùng Ban Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng thực hiện nghi thức nhấn nút ra mắt chuyên trang "Sức sống cơ sở"

Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, cho biết chuyên trang "Sức sống cơ sở" được hình thành với mong muốn tạo nên một kênh truyền thông chính sách chính thống gần dân, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, sáng kiến và cách làm hay từ 168 phường, xã, đặc khu của thành phố.

Điểm nhấn mà chuyên trang hướng đến là phản ánh sinh động hơi thở từ cơ sở - nơi mỗi chính sách được triển khai, mỗi chủ trương của Đảng được thực thi trong đời sống, nơi ý Đảng hòa cùng lòng dân để tạo nên sức mạnh phát triển của địa phương nói riêng, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của TP HCM nói chung.

Báo Sài Gòn Giải Phóng ra mắt chuyên trang "Sức sống cơ sở"

Chuyên trang "Sức sống cơ sở" gồm các chuyên mục: Chuyển động xã - phường, Đô thị - Môi trường, Kiến thức cộng đồng, Văn hóa phố phường, Mái ấm gia đình, Công dân số, Trong nhà - Ngoài phố, Tôi có thấy.

Ngoài các chuyên mục nội dung, trang chuyên đề còn tích hợp bản đồ hành chính của từng xã, phường, đặc khu; cùng các thông tin cần biết, thiết yếu hằng ngày như thời tiết, giá vàng – ngoại tệ…

Chuyên trang được thể hiện bằng nhiều hình thức báo chí hiện đại: tin nhanh, ghi nhanh, phóng sự, longform, clip, ảnh, đồ họa, video ngắn, infographics… giúp tăng tính hấp dẫn và tương tác với bạn đọc.

Chuyên trang "Sức sống cơ sở" bắt đầu hoạt động từ ngày 18-11-2025 trên nền tảng Sài Gòn Giải Phóng Online (www.sggp.org.vn), hướng tới trở thành diễn đàn của cơ sở, của nhân dân - nơi mỗi câu chuyện đời thường đều góp phần vun đắp nên sức sống mới của đô thị đặc biệt TP HCM.

Tại buổi lễ, các khách mời cùng Ban Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng đã thực hiện nghi thức nhấn nút ra mắt chuyên trang "Sức sống cơ sở" trên Sài Gòn Giải Phóng Online, chính thức đưa chuyên mục vào hoạt động. Khoảnh khắc ra mắt được đánh dấu bằng thông điệp: "Từ cơ sở vững mạnh - Thành phố phát triển bền vững".

Ngay sau nghi thức trên, đại diện phường - xã - đặc khu đã chia sẻ những câu chuyện sinh động từ thực tiễn: Các mô hình dân vận khéo, chuyển đổi số ở cơ sở, gương sáng cán bộ, người dân điển hình... Những chia sẻ gần gũi ấy chính là minh chứng về sức sống mạnh mẽ, nhân văn và bền bỉ của từng địa bàn.