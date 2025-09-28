HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bão số 10 Bualoi càng gần bờ càng mạnh, Thủ tướng yêu cầu lập Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó

Thùy Linh

(NLĐO) - Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thành lập Ban chỉ đạo tiền phương tại các tỉnh có tâm bão số 10 Bualoi đi qua để chủ động ứng phó.

Tiếp sau công điện 173 ngày 26-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục ban hành Công điện 174 ngày 27-9 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó bão số 10 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Bão số 10 Bualoi càng gần bờ càng mạnh, Thủ tướng yêu cầu lập Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó- Ảnh 1.

Tuyến phố chính tại khu vực TP Vinh (cũ) của Nghệ An ngập do mưa lớn vào hôm qua 27-9

Công điện nêu bão số 10 Bualoi đã mạnh lên cấp 12, giật cấp 15, đang di chuyển rất nhanh về phía đất liền nước ta và càng vào gần bờ càng mạnh thêm, có thể đạt cấp 13, giật cấp 16 trong những giờ tới.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 10 Bualoi khả năng bộ vào thời điểm triều cường, kết hợp nước dâng do bão và sóng lớn có thể gây tràn, vỡ, sạt lở đê biển, ngập các khu dân cư vùng thấp trũng ven biển.

Bão có thể gây mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (kể cả trên lãnh thổ Lào), nhất là tại khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh với tổng lượng mưa khoảng 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm, nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, chia cắt giao thông tại khu vực miền núi và vùng thấp trũng.

Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (từ Đà Nẵng trở ra) tiếp tục rà soát, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang còn hoạt động trên biển di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú bão để bảo đảm an toàn.

Triển khai ngay các biện pháp bảo vệ, gia cố để bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, nhất là đê biển, đê cửa sông, các hồ đập xung yếu; chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa nước phù hợp để sẵn sàng đón lũ, bảo đảm an toàn công trình hồ đập, không để xảy ra tình trạng lũ chồng lũ.

Thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương tại các tỉnh có tâm bão số 10 Bualoi đi qua

Tổ chức rà soát, chủ động sơ tán, di dời ngay các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, đặc biệt chú ý những nơi đã có hiện tượng sụt lún đất, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, trên các tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản.

Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động chỉ đạo, đôn đốc triển khai các biện pháp ứng phó để bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, thiết bị, cơ sở vật chất thuộc lĩnh vực quản lý, trong đó đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn đối với các hoạt động giao thông vận tải trên biển, trên sông, an toàn đê điều, hồ đập thủy lợi, thủy điện, hệ thống điện, viễn thông, cơ sở giáo dục, y tế, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ...

Trong đó, Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ nhân dân ứng phó bão, mưa lũ, hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, tổ chức theo dõi sát, dự báo, thông tin kịp thời diễn biến bão, mưa lũ; chỉ đạo, đôn đốc triển khai công tác ứng phó bão, lũ theo thẩm quyền, tham mưu Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia chỉ đạo đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thành lập Ban chỉ đạo tiền phương tại các tỉnh có tâm bão đi qua để tập trung xử lý phòng chống, khắc phục hậu quả bão lũ, sạt lở; tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai kịp thời công tác ứng phó với bão, mưa lũ, sụt lún, sạt lở.

