HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chi tiết những chuyến bay hoãn, huỷ, cất cánh sớm do bão số 10 Bualoi

Dương Ngọc

(NLĐO)- Các hãng hàng không cập nhật những chuyến bay bị ảnh hưởng do bão số 10 Bualoi sau khi Cục Hàng không quyết định 4 sân bay tạm ngừng tiếp thu máy bay.

Vietnam Airlines cho biết đã chủ động triển khai phương án điều chỉnh lịch bay nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn trước ảnh hưởng của cơn bão bão số 10 Bualoi.

Chi tiết những chuyến bay hoãn, huỷ, cất cánh sớm do bão số 10 Bualoi- Ảnh 1.

Chuẩn bị chống bão tại sân bay quốc tế Phú Bài (TP Huế)

Cụ thể, trong ngày 28-9, chuyến bay VN1597 hành trình Hà Nội - Đồng Hới và chuyến bay VN1404 hành trình TP HCM - Đồng Hới được điều chỉnh thời gian cất cánh sớm, đều chuyển sang lúc 5 giờ 30 cùng ngày; chuyến bay VN1590 hành trình Đồng Hới - Hà Nội sẽ cất cánh lúc 7 giờ 10 cùng ngày; chuyến bay VN1405 hành trình Đồng Hới - TP HCM sẽ cất cánh lúc 7 giờ 45 cùng ngày.

Bên cạnh đó, trong cùng ngày 28-9, chuyến bay VN7270 hành trình TP HCM - Thọ Xuân (Thanh Hoá) được điều chỉnh thời gian cất cánh sang 7 giờ và chuyến bay VN7271 hành trình Thọ Xuân – TP HCM được điều chỉnh thời gian cất cánh sang 9 giờ 25 cùng ngày.

Ngoài ra, cũng trong ngày 28-9, Vietnam Airlines sẽ huỷ các chuyến bay đến và đi từ sân bay Phú Bài (Huế). Hãng cũng tạm dừng khai thác các chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Đà Nẵng đến 12 giờ ngày 28-9.

Trong cùng thời gian này, một số chuyến bay nội địa và quốc tế khác có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do tác động của bão.

Vietnam Airlines Group khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Giờ bay có thể tiếp tục được điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế. Hãng sẽ cập nhật thông tin qua các phương tiện truyền thông và liên hệ trong hồ sơ đặt chỗ của hành khách.

Vietjet cũng cho biết do ảnh hưởng của bão Bualoi, nhiều chuyến bay trong ngày 28-9 tạm ngừng khai thác do các sân bay Đồng Hới, Thọ Xuân, Phú Bài, Đà Nẵng tạm ngừng tiếp nhận máy bay.

Cụ thể, sân bay Đồng Hới tạm ngừng tiếp nhận máy bay từ 13 - 22 giờ ngày 28-9. Tạm ngừng 2 chuyến bay VJ260/VJ261 TP HCM - Đồng Hới – TP HCM

Sân bay Thọ Xuân tạm ngừng tiếp nhận máy bay từ 22 giờ ngày 28-9 đến đến 7 giờ ngày 29-9-2025.

Sân bay Phú Bài tạm ngừng tiếp nhận máy bay từ 8 giờ đến 14 giờ ngày 28-9. Tạm ngừng 6 chuyến bay, gồm: VJ1318/VJ1319/ VJ318/VJ319 chặng TP HCM - Huế - TP HCM; VJ563/VJ560 chặng Hà Nội - Huế - Hà Nội.

Sân bay Đà Nẵng tạm ngừng tiếp nhận máy bay từ 6 giờ đến 11 giờ ngày 28-9. Tạm ngừng 10 chuyến bay, gồm: VJ547/VJ548/VJ1501/VJ1504/VJ545/VJ546 chặng Hà Nội - Đà Nẵng - Hà Nội; VJ1632/VJ1623/VJ1644/VJ1633 chặng TP HCM - Đà Nẵng – TP HCM

Một số chuyến bay khác chịu ảnh hưởng dây chuyền.

Tin liên quan

Bão số 9 Ragasa diễn biến phức tạp, hủy loạt chuyến bay

Bão số 9 Ragasa diễn biến phức tạp, hủy loạt chuyến bay

(NLĐO)- Vietnam Airlines lần thứ ba thông báo điều chỉnh lịch khai thác các chuyến bay do diễn biến phức tạp của bão số 9 Ragasa.

Loạt chuyến bay bị ảnh hưởng do siêu bão Ragasa

(NLĐO)- Nhiều chuyến bay đổi hướng, hủy và ảnh hưởng dây chuyền trong ngày 23-9 do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa (bão số 9)

Siêu bão Ragasa mạnh nhất lịch sử trên Biển Đông, Quản lý bay họp khẩn

(NLĐO)- Siêu bão Ragasa có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động hàng không dân dụng, đặc biệt là công tác điều hành bay.

sân bay hàng không hãng hàng không airport chuyến bay ảnh hưởng bão bão số 10 bualoi chuyến bay hoãn do bão số 10 Bualoi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo