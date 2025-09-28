Bão số 10 Bualoi: Huế bắt đầu mưa lớn, gió giật mạnh, cấm người dân ra đường

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão số 10 Bualoi: Huế bắt đầu mưa lớn, gió giật mạnh, cấm người dân ra đường

Tin, ảnh, clip: Quang Nhật

(NLĐO) - Vùng ven biển ở TP Huế từ sáng sớm nay bắt đầu có mưa lớn, gió giật mạnh do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi. Trưa nay, Huế hạn chế người dân ra đường.

Sau một đêm lặng gió, không mưa, từ 6 giờ 30 phút sáng nay (28-9), khu vực ven biển ở TP Huế bắt đầu có mưa lớn kèm gió giật mạnh do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi.

Lúc 6 giờ 30 phút, ở khu vực cửa biển Thuận An đã bắt đầu có gió giật mạnh kèm mưa to.

Sáng cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đã phát đi cảnh báo hạn chế người dân ra đường để tránh ảnh hưởng do bão số 10 Bualoi gây ra. Theo đơn vị này, do ảnh hưởng của bão số 10, trong hôm nay, vùng ven biển TP Huế có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; sâu trong đất liền có gió cấp 5, giật cấp 6-7, mưa to, đến rất to; đặc biệt các xã/phường ven biển Chân Mây - Lăng Cô, Phú Lộc, Vinh Lộc, Phú Vinh, Thuận An, Phong Quảng, Phong Phú, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Bão số 10 Bualoi: Huế bắt đầu mưa lớn, gió giật mạnh, cấm người dân ra đường- Ảnh 1.

Mưa ở khu vực cửa biển Thuận An.

Bão số 10 Bualoi: Huế bắt đầu mưa lớn, gió giật mạnh, cấm người dân ra đường- Ảnh 2.

Bão số 10 Bualoi: Huế bắt đầu mưa lớn, gió giật mạnh, cấm người dân ra đường- Ảnh 3.

Bão số 10 Bualoi: Huế bắt đầu mưa lớn, gió giật mạnh, cấm người dân ra đường- Ảnh 4.

Người dân di dời ghe thuyền.

Bão số 10 Bualoi: Huế bắt đầu mưa lớn, gió giật mạnh, cấm người dân ra đường- Ảnh 5.

Khu vực dân cư ở cửa biển Thuận An

Bão số 10 Bualoi: Huế bắt đầu mưa lớn, gió giật mạnh, cấm người dân ra đường- Ảnh 6.

Một chỗ neo đậu tàu thuyền ở cửa biển Thuận An.

Bão số 10 Bualoi: Huế bắt đầu mưa lớn, gió giật mạnh, cấm người dân ra đường- Ảnh 7.

Người dân gia cố lại tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy hải sản.

Vì vậy, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu người dân hạn chế ra đường trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 14 giờ ngày 28-9, trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt, cho đến khi có thông báo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố.

Người dân vùng cửa biển Thuận An chia sẻ lo lắng trước dự báo bão số 10 Bualoi sẽ rất mạnh.

Bão số 10 Bualoi: Huế bắt đầu mưa lớn, gió giật mạnh, cấm người dân ra đường- Ảnh 8.

Một chiếc tàu cá neo đậu trên phá Tam Giang, đoạn gần cửa biển.

Bão số 10 Bualoi: Huế bắt đầu mưa lớn, gió giật mạnh, cấm người dân ra đường- Ảnh 9.

Khu dân cư xóm Đá, Thuận An trước khi bão số 10 Bualoi gây ảnh hưởng.

Bão số 10 Bualoi: Huế bắt đầu mưa lớn, gió giật mạnh, cấm người dân ra đường- Ảnh 10.

Một ngôi chợ bán cá đầm phá Tam Giang vào sáng sớm 28-9.

Ngư dân khẩn trương chạy tàu thuyền đến nơi tránh trú an toàn.

Tin liên quan

Chi tiết những chuyến bay hoãn, huỷ, cất cánh sớm do bão số 10 Bualoi

Chi tiết những chuyến bay hoãn, huỷ, cất cánh sớm do bão số 10 Bualoi

(NLĐO)- Các hãng hàng không cập nhật những chuyến bay bị ảnh hưởng do bão số 10 Bualoi sau khi Cục Hàng không quyết định 4 sân bay tạm ngừng tiếp thu máy bay.

Bão số 10 Bualoi giật cấp 15, đổ bộ vào khu vực nào ở miền Trung?

(NLĐO) - Bão số 10 Bualoi mạnh cấp 12, giật cấp 15, di chuyển với tốc độ khoảng 30 km/giờ, hướng vào khu vực Bắc Trung Bộ.

Tạm "đóng cửa" 4 sân bay do bão số 10 Bualoi

(NLĐO)- Cục Hàng không Việt Nam quyết định ngừng tiếp thu máy bay tại một số sân bay do ảnh hưởng cơn bão số 10 Bualoi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo