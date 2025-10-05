Bão số 11 Matmo áp sát, hàng loạt địa phương vào vùng nguy hiểm

Ngày 5-10, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia có công điện về việc triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 11 Matmo.



Hình ảnh tâm bão số 11 Matmo lúc 10 giờ ngày 5-9. Ảnh: Windy.com

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 5-10, vị trí tâm bão số 11 Matmo ở khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 350 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 12-13 (118-149 km/giờ), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/giờ.

Khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh (phía Đông Bắc tỉnh Bắc Giang cũ) cần chủ động ứng phó bão số 11 Matmo

Theo dự báo, từ đêm 5-10 đến trưa ngày 6-10, bão số 11 sẽ ảnh hưởng đến khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn.

Khu vực ven biển có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Các xã, phường khu vực phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13; Các xã, phường còn lại của tỉnh Quảng Ninh và khu vực ven biển TP Hải Phòng có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; Các xã ven biển tỉnh Hưng Yên và các xã biên giới phía Bắc của tỉnh Lạng Sơn có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; khu vực phía Đông Bắc tỉnh Bắc Ninh (khu vực phía Đông Bắc tỉnh Bắc Giang cũ) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Để chủ động ứng phó với bão và tổ hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, dông, lốc, mưa lớn và ngập lụt xảy ra trước, trong và sau bão; Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, TP thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 186 ngày 4-10 về chủ động ứng phó với bão số 11.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nêu trên chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; thông tin đến người dân về phạm vi, cường độ của bão để chủ động phòng tránh, tránh tâm lý chủ quan cho rằng bão số 11 khi đổ bộ vào đất liền sẽ suy yếu và không gây gió mạnh (chủ quan cho rằng bão sẽ suy yếu tương tự như cơn bão số 9 vừa qua).

Tổ chức sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là các nhà yếu ở khu vực có gió mạnh, vùng thấp trũng, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; di dời dân tại các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản ven bờ, trên biển, trên đảo.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu quản lý chặt chẽ tàu thuyền tại nơi neo đậu, tuyệt đối không cho người ở lại tàu trong thời điểm bão đổ bộ và không quay trở lại tàu khi chưa đảm bảo an toàn, tránh thiệt hại đáng tiếc về người.

Khẩn trương hoàn thành việc chặt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố nhà ở; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, khu vực hầm mỏ, khai thác khoáng sản, nhà máy, hệ thống lưới điện, viễn thông.

Sẵn sàng phương án tiêu nước, chống úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp; khơi thông các điểm nghẽn dòng, cản trở thoát lũ, vận hành hệ thống thoát nước đối với khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư.