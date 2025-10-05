HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bão số 11 Matmo giật cấp 15, ảnh hưởng tới đất liền nước ta từ đêm nay

Thùy Linh

(NLĐO) - Bão số 11 Matmo cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 15, cách Quảng Ninh 550 km, dự báo gây gió mạnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên từ đêm nay 5-10.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ hôm nay 5-10, vị trí tâm bão số 11 Matmo ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 150 km về phía Đông, cách Quảng Ninh khoảng 550 km về phía Đông Đông Nam.

Bão số 11 Matmo giật cấp 15, chiều nay vào Vịnh Bắc Bộ - Ảnh 1.

Dự báo hướng di chuyển và đổ bộ của bão số 11 Matmo lúc 4 giờ ngày 5-10. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ.

Dự báo đến 16 giờ cùng ngày ngày 5-10, tâm bão số 11 Matmo ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 250 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong thời điểm này là phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,0 độ Kinh Đông đến 115,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông và khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Đến 4 giờ ngày 6-10, tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng. Cường độ gió giảm xuống cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Vùng nguy hiểm được xác định phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, Bắc Vịnh Bắc Bộ và đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

16 giờ cùng ngày 6-10, tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 106,1 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, cường độ gió giảm xuống cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Vùng nguy hiểm là khu vực phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 108,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và khu vực tỉnh Lạng Sơn.

Bão Matmo gây gió mạnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên giật tới cấp 11 từ đêm nay

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 11 Matmo đang gây ra những tác động mạnh trên biển và đất liền, đặc biệt tại khu vực Bắc Biển Đông và ven biển Bắc Bộ.

Trên vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 15-16. Sóng biển cao từ 4-6 m, riêng vùng gần tâm bão có thể đạt 6-8 m, biển động dữ dội, có sức phá hoại cực kỳ lớn, có thể đánh đắm tàu biển trọng tải lớn.

Từ chiều 5-10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm khu vực Bạch Long Vĩ) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Từ tối cùng ngày, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14. Sóng biển cao 3-5 m, biển động dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động.

Vùng ven biển và các đảo thuộc Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6 m. Nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do kết hợp giữa nước dâng và sóng lớn từ chiều và tối 5-10.

Từ đêm 5-10, khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 10-11. Gió mạnh có thể làm gãy cành cây, tốc mái nhà và gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Khu vực sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ có gió cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ đêm 5-10 đến hết đêm 7-10, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-250 mm, có nơi trên 400 mm. Nguy cơ cao xảy ra mưa lớn cường suất lớn (trên 150 mm/3 giờ). Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 70-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Đề phòng dông lốc, Hà Nội dự báo mưa to

Tại Hà Nội, ít có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão, song từ gần sáng 6-10 đến hết ngày 7-10 có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 70-120 mm, có nơi trên 150 mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, các khu vực chịu tác động của bão cần đề phòng khả năng xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh, cả trước và trong khi bão đổ bộ.

