Bão số 11 Matmo hết sức nguy hiểm, "thiên tai chồng thiên tai"

Chiều 3-10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp về ứng phó với cơn bão số 11 (bão Matmo).



Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp ứng phó với cơn bão số 11 Matmo

Tại cuộc họp, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết từ tháng 9-2025 đến nay, nhiều đơn vị quân đội vẫn bám trụ tại cơ sở, không trở về đơn vị để trực tiếp tham gia cứu hộ, khắc phục hậu quả bão số 9 và số 10, đồng thời chuẩn bị đối phó với bão số 11.

Cùng với đó, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho hay Bộ Công an đã quyết định giữ lại 100% quân số từng tham gia ứng phó bão số 10 để ứng phó với bão số 11 Matmo.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh bão số 11 hết sức nguy hiểm, là "thiên tai chồng thiên tai". Các địa phương cần nhận thức rõ tính chất đặc biệt phức tạp của tình hình để có biện pháp kịp thời, không được chủ quan.

Phó Thủ tướng đánh giá cao các địa phương đã thông báo cho 100% tàu thuyền, nhưng yêu cầu phải kiểm tra, giám sát trực tiếp, tránh tình trạng "không kiểm tra, không cưỡng chế là không được". Các địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình cần đặc biệt cảnh giác nguy cơ dông, lốc xoáy trước bão.

Cảnh báo nguy hiểm của bão số 11 Matmo không chỉ ở vùng tâm bão

Phạm vi ảnh hưởng của bão số 11 được dự báo từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh, trên 11 tỉnh, thành phố có nguy cơ bị tác động. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý nguy hiểm không chỉ ở vùng tâm bão, mà cả các khu vực ngoài vùng tâm bão, nơi dễ xảy ra mưa lớn, lốc xoáy, sạt lở, lũ ống, lũ quét. Nhiều thiệt hại vừa qua như ở Ninh Bình, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái… sau bão số 10 đã chứng minh điều này.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) phải báo cáo chi tiết về dự báo bão, mưa, thủy văn, hồ đập, từ đó đưa ra cảnh báo và khuyến cáo cụ thể cho từng địa phương.

Mối lo ngại lớn hiện nay không chỉ là bão trên biển mà chính là lũ trên các sông, hồ chứa thủy điện. Vìvậy, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương cùng Bộ NN-MT phải rà soát, đánh giá kỹ tình hình vận hành, bởi "xả lũ là nhiệm vụ bắt buộc, nhưng xả như thế nào, thời điểm nào mới quyết định hiệu quả ứng phó, nếu xả không tính toán, lũ có thể cộng hưởng với mưa lớn, làm gia tăng ngập lụt ở hạ du".

Các địa phương phải khoanh vùng nguy cơ sạt lở, di dời dân khỏi điểm xung yếu, sử dụng trường học kiên cố làm nơi tránh trú, đảm bảo lương thực, y tế dài ngày. Riêng với Hà Nội, cần có kịch bản chống ngập, không lấp hồ, sông; quy hoạch thêm không gian chứa nước tạm thời, kể cả dưới sân vận động, trường học.

Bộ Quốc phòng được bổ sung xuồng, ca-nô cho các tỉnh miền núi để ứng cứu khi bị lũ lụt cô lập, chia cắt. Các lực lượng thực hiện phương châm "4 tại chỗ", mang theo lương thực, nước uống, y tế, xăng dầu, thiết bị thông tin để duy trì kết nối.