Trước thông tin bão Matomo có khả năng đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 11 trong năm, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương và lực lượng chức năng chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai tại Công văn số 2504/UBND-NNMT.

Phường Thiên Hương, TP Hải Phòng ứng phó với cơn bão số 11

Theo đó, nhằm chủ động phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu các Sở, ngành và địa phương tuyệt đối không được chủ quan, cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo bão, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để ứng phó kịp thời. Đặc biệt cảnh giác với dông, lốc, sét có thể xảy ra trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Khẩn trương rà soát và triển khai các phương án phòng chống bão đã được phê duyệt tại Phương án số 01/PA-UBND và Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 25-8, đảm bảo phù hợp với cấp độ rủi ro thiên tai.

Tăng cường tuyên truyền để người dân nắm bắt tình hình bão, chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Thực hiện chế độ trực ban, báo cáo nghiêm túc theo đúng quy định tại Quyết định số 1180/QĐ-BCHPTDS ngày 10-9.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 11, UBND phường Thiên Hương đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm ứng phó, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra

Bộ đội Biên phòng thành phố được giao nhiệm vụ rà soát, kiểm đếm và thông báo kịp thời cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển để có kế hoạch neo đậu an toàn, duy trì thông tin liên lạc nhằm ứng phó hiệu quả với mọi tình huống.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, thủy lợi, hồ đập, đặc biệt tại các vị trí bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 vừa qua. Giám đốc Sở (Phó trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố) chỉ đạo xây dựng, ban hành Kịch bản của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố ứng phó cụ thể với bão.