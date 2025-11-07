Sáng 7-11, tại Sở Chỉ huy tiền phương (đặt tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương để đánh giá tình hình thiệt hại và chỉ đạo khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp

Tham dự buổi làm việc tại Sở Chỉ huy có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, Trung tướng Lê Quang Đạo – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Gia Lai, đến 5 giờ sáng 7-11, bão số 13 đã làm 2 người chết (ở phường An Nhơn) và 2 người bị thương. Toàn tỉnh có khoảng 500 ngôi nhà bị sập, hơn 3.000 ngôi nhà tốc mái; một thuyền bị chìm, ba điểm giao thông bị sạt lở (tại xã An Vinh).

Tại phường Hoài Nhơn Bắc, nước biển dâng cao làm ngập hơn 3.000 hộ dân ven biển, với mực nước từ 10–40 cm, có nơi ngập sâu đến 80 cm. Hàng nghìn hecta lúa, hoa màu bị hư hại; nhiều gia súc, gia cầm bị chết; hệ thống điện, cây xanh, bảng hiệu, pano bị hư hỏng nghiêm trọng. Toàn tỉnh mất điện trên diện rộng, liên lạc nhiều nơi bị chia cắt.

Đến thời điểm này, nhiều địa phương vẫn chưa thống kê đầy đủ thiệt hại do giao thông, thông tin bị gián đoạn. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu khoảng 5.000 tỉ đồng.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, bão số 13 ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk, khiến 5 người chết, 6 người bị thương.

Quang cảnh cuộc họp sáng nay

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, đồng thời sớm khôi phục điện, giao thông và thông tin liên lạc để ổn định đời sống, sản xuất.

Chính phủ quyết định hỗ trợ trước mắt cho ba tỉnh bị thiệt hại nặng mỗi tỉnh 50 tỉ đồng từ nguồn ngân sách trung ương; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng hỗ trợ khẩn cấp 10 tỉ đồng/tỉnh để giúp người dân khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.