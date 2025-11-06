Bão số 13 Kalmaegi: Những thiệt hại nặng nề ở Gia Lai, Đắk Lắk

Đắk Lắk: Trụ sở HĐND xã nước dâng cao hơn 2 m

Khuya 6-11, ông Nguyễn Duy Tính, Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận tại trụ sở HĐND xã đang bị ngập sâu, nước cao hơn 2 m.

Theo ông Tính, trước đó, chính quyền địa phương đã sơ tán người dân đến các trường học, hội trường xã để tránh bão. Riêng tại trụ sở HĐND xã Phú Mỡ cũng bố trí một số người dân tránh bão ở tầng 2.

"Hiện tại nước dâng khá cao, chính quyền đang hỗ trợ và cảnh báo người dân di chuyển đến các khu vực cao hơn để tránh ngập" - Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ thông tin.





Khuya 6-11, khu vực trung tâm phường Sông Cầu không còn gió và cũng dứt mưa. Sau nhiều giờ bão đổ bộ, thiệt hại tại địa phương chủ yếu là cây xanh bật gốc, một số mái tôn, bảng hiệu bị gió giật bay ra đường.



Các đơn vị đang chia ra nhiều hướng đi hỗ trợ người dân tại những điểm đang còn nước ngập, chủ yếu là hai bên bờ sông Tam Giang khi nước sông dâng cao tràn vào.

Khuya 6-11, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết sau khi đi kiểm tra sơ bộ một số địa điểm ở các xã, phường phía Đông Đắk Lắk, ông xác định bão số 13 Kalmaegi gây thiệt hại nặng.

Ngoài thống kê thiệt hại, các lực lượng chức năng cũng cần khuyến cáo người dân lưu ý khi quay về sửa chữa nhà cửa phải hết sức cẩn thận, tránh những tai nạn đáng tiếc.



Ông Đào Mỹ đang yêu cầu các địa phương, lực lượng chức năng tiếp cận ngay các hộ dân bị ngập lụt để tổ chức cứu hộ, đưa đến nơi an toàn. Đồng thời, tổ chức dọn dẹp các tuyến đường để đảm bảo các phương tiện lưu thông an toàn.

Gia Lai: Nước dâng ngập nhà

Trong cơn bão, do nhà bị tốc mái, đổ sập, trong khi gió vẫn đang lớn, không thoát ra ngoài được nên nhiều người ở phía Đông Gia Lai kêu cứu.

Tại các địa phương ven biển Gia Lai, khi gió bắt đầu giảm cấp thì nước dâng ngập nhà. Nhiều nhà, nước dâng ngập hơn 1 m như xã An Lương, Tuy Phước Đông nên đã lên mạng và gọi lực lượng chức năng cầu cứu.





Đến 22 giờ đêm 6-11, nhiều khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đã bị mất sóng điện thoại, mất điện trên diện rộng.

Tại Sở chỉ huy tiền phương tỉnh Gia Lai, các cán bộ kỹ thuật cố gắng tìm cách liên hệ với các điểm cầu để cập nhật tình hình, kết nối họp trực tuyến về thiệt hại sau bão nhưng chỉ được một số ít điểm cầu.

Nhiều địa phương như xã Phù Cát, phường An Nhơn, phường Quy Nhơn... đang chìm trong bóng tối vì mất điện. Tình hình mất sóng điện thoại, mất điện trên diện rộng đã gây gián đoạn nghiêm trọng đến việc liên lạc và tiếp nhận thông tin cứu hộ, cứu trợ người dân.

Không chỉ cúp điện, mất sóng điện thoại hoặc sóng chập chờn, nhiều nơi ở Quy Nhơn còn bị cúp nước.

Một nhà hàng ở phường Quy Nhơn, Gia Lai đổ sập sau

Đêm 6-11, lãnh đạo UBND xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai cho biết triều dâng kết hợp sóng biển lớn đã cuốn trôi nhiều tàu cá của ngư dân neo đậu ở đầm Đề Gi.

Từ clip ghi nhận của người dân cho thấy, có 4 tàu cá bị sóng lớn cuốn trôi giữa đầm Đề Gi, trong đó có 1 tàu cá bị đánh chìm. Ông Võ Văn Tài, Chủ tịch xã Đê Gi cho biết có 7 ngư dân đang canh giữ các tàu cá, rất may nhờ mặc áo phao nên tất cả đều an toàn.