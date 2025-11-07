Sáng 7-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo ban đầu về công tác ứng phó bão số 13 Kalmaegi.

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả do mưa bão

Theo đó, từ 19 giờ ngày 3 đến 5 giờ ngày 7-11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa đo được tại các trạm phổ biến từ 150 - 250mm, một số khu vực trên 300mm.

Do ảnh hưởng của bão số 13, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 2 người chết, 2 người bị thương. Có 12 nhà sập hoàn toàn, 326 nhà bị tốc mái, 147 nhà bị ngập nước.

Tổng số lồng, bè bị thiệt hại khoảng 54.000 lồng, với thiệt hại ước tính khoảng 21 tỉ đồng.

Nhiều tuyến đường bị ngập, sạt lở, cát vùi lấp. Trong đó, kè Bạch Đằng bị sạt lở nghiêm trọng, ước thiệt hại ban đầu khoảng 150 tỉ đồng.

Nhiều người dân được giải cứu đến nơi an toàn

Trên địa bàn phường Phú Yên bị gãy 1 trụ điện, 5 trụ đèn chiếu sáng, ngã đổ 90 cây xanh. Theo báo cáo sơ bộ của các địa phương khác, một số trụ điện, trạm biến áp trên địa bàn các xã Tây Hòa, Tuy An Nam, các địa phương đang tiếp tục báo cáo.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã hỗ trợ di dời 205 hộ/667 người ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm; cưỡng chế 100 người dân trên các lồng bè vào bờ tránh trú tại khu du lịch Tàu Không số, xã Hòa Xuân an toàn.





Tính đến 7 giờ ngày 7-11, công tác di dời dân cư khu vực ảnh hưởng đã hoàn thành.

Toàn tỉnh đã di dời dân tại khu vực nguy hiểm ảnh hưởng bão số 13 là 2.625 hộ với 7.976 người. Di dời dân tại khu vực nguy hiểm ảnh hưởng lũ lụt là 334 hộ với 1.202 người.